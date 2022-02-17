https://ria.ru/20220217/yakutiya-1773249386.html

В Якутии откроют три новых авиаотделения для борьбы с лесными пожарами

В Якутии откроют три новых авиаотделения для борьбы с лесными пожарами - РИА Новости, 17.02.2022

В Якутии откроют три новых авиаотделения для борьбы с лесными пожарами

Три новых авиаотделения откроют для борьбы с лесными пожарами в арктических районах Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T08:37

2022-02-17T08:37

2022-02-17T08:37

общество

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Три новых авиаотделения откроют для борьбы с лесными пожарами в арктических районах Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.По информации ведомства, до 15 апреля Якутия должна провести комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону. Для координации мер министерством разработан проект сводного плана тушения лесных пожаров. Кроме того, решением главы республики принят комплексный план обеспечения готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров."Главной ударной силой в борьбе с лесными пожарами будут 64 структурных подразделений лесопожарных учреждений, в том числе новые три авиаотделения. Напомним, в этом году планируется открытие трех новых авиаотделений на территории Индигирского, Колымского и Томпонского лесничеств", - рассказали в пресс-службе.Республика предусмотрела дополнительно свыше 350 миллионов рублей для увеличения численности лесопожарных служб. "Всего в предстоящем сезоне планируется кратное увеличение численности работников лесопожарных формирований, а именно на 705 единиц. С учетом увеличения штатной численности в текущем году планируется задействовать 1119 (для сравнения в 2021 году - 705 человек). Это ГАУ РС (Я) "Якутлесресурс" - 564, ГБУ "Авиалесоохрана" - 555 сотрудников лесопожарных формирований", - отметили в пресс-службе.На территории Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1678 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 9 миллионов гектаров, это 90% от всей площади лесных пожаров в стране.Федеральное финансирование на охрану лесов от пожаров в регионе увеличено более чем на 1 миллиард рублей. Средства планируют направить на увеличение штатной численности лесопожарных формирований республики, усиление их материально-технической базы, увеличение заработной платы работников лесопожарных станций, парашютно-десантных пожарных служб авиаотделений, государственного лесного надзора и лесничеств.

https://ria.ru/20210929/borba-1752244396.html

https://ria.ru/20210915/pozhary-1750126814.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика саха (якутия)