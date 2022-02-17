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Россия "движется к вторжению" на Украину, утверждает постпред США в ООН
Россия "движется к вторжению" на Украину, утверждает постпред США в ООН - РИА Новости, 17.02.2022
Россия "движется к вторжению" на Украину, утверждает постпред США в ООН
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд бездоказательно заявила в своем Twitter, что Россия якобы "движется к неминуемому вторжению" на Украину. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:47
2022-02-17T17:47
в мире
сша
оон
линда томас-гринфилд
россия
ситуация в днр и лнр
украина
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ООН, 17 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд бездоказательно заявила в своем Twitter, что Россия якобы "движется к неминуемому вторжению" на Украину.В четверг в СБ ООН пройдет заседание, посвященное минским соглашениям. На нем выступит госсекретарь Энтони Блинкен. Россию будет представлять замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. В сообщении в четверг МИД России еще раз подчеркнул, что никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков и дипломатов по разным датам "вторжения РФ на Украину" неприемлемы."Наша цель - передать серьезность ситуации. Свидетельства "на земле" говорят о том, что Россия движется к неизбежному вторжению. Это решающий момент", - написала Томас-Гринфилд.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, сша, оон, линда томас-гринфилд, россия, ситуация в днр и лнр, украина
17:47 17.02.2022
 
Россия "движется к вторжению" на Украину, утверждает постпред США в ООН

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд: Россия "движется к неминуемому вторжению" на Украину

© REUTERS / Mike SegarПредставитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Mike Segar
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Читать ria.ru в
ООН, 17 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд бездоказательно заявила в своем Twitter, что Россия якобы "движется к неминуемому вторжению" на Украину.
В четверг в СБ ООН пройдет заседание, посвященное минским соглашениям. На нем выступит госсекретарь Энтони Блинкен. Россию будет представлять замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. В сообщении в четверг МИД России еще раз подчеркнул, что никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков и дипломатов по разным датам "вторжения РФ на Украину" неприемлемы.
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"Наша цель - передать серьезность ситуации. Свидетельства "на земле" говорят о том, что Россия движется к неизбежному вторжению. Это решающий момент", - написала Томас-Гринфилд.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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