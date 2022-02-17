https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773394695.html

Россия "движется к вторжению" на Украину, утверждает постпред США в ООН

Россия "движется к вторжению" на Украину, утверждает постпред США в ООН - РИА Новости, 17.02.2022

Россия "движется к вторжению" на Украину, утверждает постпред США в ООН

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд бездоказательно заявила в своем Twitter, что Россия якобы "движется к неминуемому вторжению" на Украину. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:47

2022-02-17T17:47

2022-02-17T17:47

в мире

сша

оон

линда томас-гринфилд

россия

ситуация в днр и лнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772338841_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_eb3fc644d6fa8947123984e9d42f17a3.jpg

ООН, 17 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд бездоказательно заявила в своем Twitter, что Россия якобы "движется к неминуемому вторжению" на Украину.В четверг в СБ ООН пройдет заседание, посвященное минским соглашениям. На нем выступит госсекретарь Энтони Блинкен. Россию будет представлять замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. В сообщении в четверг МИД России еще раз подчеркнул, что никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков и дипломатов по разным датам "вторжения РФ на Украину" неприемлемы."Наша цель - передать серьезность ситуации. Свидетельства "на земле" говорят о том, что Россия движется к неизбежному вторжению. Это решающий момент", - написала Томас-Гринфилд.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220217/peregovory-1773391541.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, оон, линда томас-гринфилд, россия, ситуация в днр и лнр, украина