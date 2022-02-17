https://ria.ru/20220217/vsu-1773391765.html

Зеленский призвал партнеров вкладывать деньги в развитие ВСУ

Зеленский призвал партнеров вкладывать деньги в развитие ВСУ - РИА Новости, 17.02.2022

Зеленский призвал партнеров вкладывать деньги в развитие ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы партнеры Киева вкладывали средства в развитие украинской армии, так она будет "гарантией безопасности" для... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:36

2022-02-17T17:36

2022-02-17T18:04

вооруженные силы украины

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы партнеры Киева вкладывали средства в развитие украинской армии, так она будет "гарантией безопасности" для Европы."Сегодня уже ни у кого нет стопроцентной уверенности, что завтра с ними ничего не случится… Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема. Потому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. И нет, это не альтруизм, это про то, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее", - сказал Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220208/rakety-1771700343.html

https://ria.ru/20220119/vooruzheniya-1768545024.html

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вооруженные силы украины, в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр