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МИД отметил неприемлемость требований вывести войска из российских районов

МИД отметил неприемлемость требований вывести войска из российских районов - РИА Новости, 17.02.2022

МИД отметил неприемлемость требований вывести войска из российских районов

В ответе России по безопасности, переданном США, подчеркивается неприемлемость требований вывести войска из определенных российских районов, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:14

2022-02-17T17:14

2022-02-17T17:17

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В ответе России по безопасности, переданном США, подчеркивается неприемлемость требований вывести войска из определенных российских районов, сообщил МИД РФ."Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются. Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей", - говорится в сообщении МИД РФ.Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как сообщил МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773340769.html

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