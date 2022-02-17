17:14 17.02.2022 (обновлено: 17:17 17.02.2022)
МИД отметил неприемлемость требований вывести войска из российских районов
МИД в ответе США отметил неприемлемость требований вывести войска из российских районов
© Минобороны РоссииПогрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
Погрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В ответе России по безопасности, переданном США, подчеркивается неприемлемость требований вывести войска из определенных российских районов, сообщил МИД РФ.
"Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются. Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей", - говорится в сообщении МИД РФ.
Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как сообщил МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.