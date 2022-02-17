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Россия настаивает на выводе войск США из Восточной Европы, заявили в МИД

Россия настаивает на выводе войск США из Восточной Европы, заявили в МИД - РИА Новости, 17.02.2022

Россия настаивает на выводе войск США из Восточной Европы, заявили в МИД

Россия настаивает на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики, говорится в опубликованной МИД РФ реакции на ответ РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:06

2022-02-17T17:06

2022-02-17T17:23

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия настаивает на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики, говорится в опубликованной МИД РФ реакции на ответ в адрес США по гарантиям безопасности."Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора", - говорится в тексте сообщения.

https://ria.ru/20220217/proekt-1773383132.html

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прибалтика

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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, прибалтика, восточная европа, европа