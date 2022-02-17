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Россия настаивает на выводе войск США из Восточной Европы, заявили в МИД
Россия настаивает на выводе войск США из Восточной Европы, заявили в МИД - РИА Новости, 17.02.2022
Россия настаивает на выводе войск США из Восточной Европы, заявили в МИД
Россия настаивает на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики, говорится в опубликованной МИД РФ реакции на ответ РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:06
2022-02-17T17:06
2022-02-17T17:23
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
прибалтика
восточная европа
европа
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия настаивает на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики, говорится в опубликованной МИД РФ реакции на ответ в адрес США по гарантиям безопасности."Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора", - говорится в тексте сообщения.
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, прибалтика, восточная европа, европа
17:06 17.02.2022 (обновлено: 17:23 17.02.2022)
Россия настаивает на выводе войск США из Восточной Европы, заявили в МИД
МИД: Россия настаивает на выводе войск США из Прибалтики, Центральной и Восточной Европы