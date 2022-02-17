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Россия не будет воспринимать претензии по передвижению войск, заявил Песков
Россия не будет воспринимать претензии по передвижению войск, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022
Россия не будет воспринимать претензии по передвижению войск, заявил Песков
Россия не готова и не будет воспринимать претензии по передвижению войск на своей территории, это ее суверенное право, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:08
2022-02-17T14:08
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия не готова и не будет воспринимать претензии по передвижению войск на своей территории, это ее суверенное право, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем Вооруженные силы на территории нашей страны. Это наше суверенное право, и мы не намерены его ни с кем обсуждать", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, дмитрий песков
14:08 17.02.2022
 
Россия не будет воспринимать претензии по передвижению войск, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия не будет воспринимать претензии по передвижению войск

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРадиолокационный комплекс из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" во время отправления с Дальнего Востока на учения в Белоруссию
Радиолокационный комплекс из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф во время отправления с Дальнего Востока на учения в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Радиолокационный комплекс из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" во время отправления с Дальнего Востока на учения в Белоруссию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия не готова и не будет воспринимать претензии по передвижению войск на своей территории, это ее суверенное право, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем Вооруженные силы на территории нашей страны. Это наше суверенное право, и мы не намерены его ни с кем обсуждать", - сказал Песков журналистам.
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В миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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