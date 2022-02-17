https://ria.ru/20220217/voyska-1773326563.html
Россия не будет воспринимать претензии по передвижению войск, заявил Песков
Россия не будет воспринимать претензии по передвижению войск, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022
Россия не будет воспринимать претензии по передвижению войск, заявил Песков
Россия не готова и не будет воспринимать претензии по передвижению войск на своей территории, это ее суверенное право, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:08
2022-02-17T14:08
2022-02-17T14:08
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия не готова и не будет воспринимать претензии по передвижению войск на своей территории, это ее суверенное право, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем Вооруженные силы на территории нашей страны. Это наше суверенное право, и мы не намерены его ни с кем обсуждать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220217/mirotvortsy-1773323463.html
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в мире, россия, дмитрий песков
Россия не будет воспринимать претензии по передвижению войск, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия не будет воспринимать претензии по передвижению войск