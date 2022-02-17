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Сколько военнослужащих и техники США с союзниками перебросили в Европу
Сколько военнослужащих и техники США с союзниками перебросили в Европу - РИА Новости, 17.02.2022
Сколько военнослужащих и техники США с союзниками перебросили в Европу
США вместе с союзниками по НАТО наращивают военное присутствие в Европе и поставки оружия на Украину. По заявлениям членов коалиции, это необходимо для... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:25
2022-02-17T16:25
2022-02-17T16:25
инфографика
нато
украина
великобритания
польша
германия
европа
румыния
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США вместе с союзниками по НАТО наращивают военное присутствие в Европе и поставки оружия на Украину. По заявлениям членов коалиции, это необходимо для укрепления восточных рубежей и сдерживания "российской агрессии". Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину, игнорируя аргументы, что страна вправе перемещать войска по собственной территории и никому не угрожает. В настоящее время больше всего сил альянса переброшено в Польшу и Румынию. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие страны отправили и получили военную помощь, а также насколько выросли воинский контингент и технические возможности Старого Света.
украина
великобритания
польша
германия
европа
румыния
сша
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