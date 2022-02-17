https://ria.ru/20220217/voennye_tekhnika-1773324613.html

Сколько военнослужащих и техники США с союзниками перебросили в Европу

Сколько военнослужащих и техники США с союзниками перебросили в Европу - РИА Новости, 17.02.2022

Сколько военнослужащих и техники США с союзниками перебросили в Европу

США вместе с союзниками по НАТО наращивают военное присутствие в Европе и поставки оружия на Украину. По заявлениям членов коалиции, это необходимо для... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:25

2022-02-17T16:25

2022-02-17T16:25

инфографика

нато

украина

великобритания

польша

германия

европа

румыния

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США вместе с союзниками по НАТО наращивают военное присутствие в Европе и поставки оружия на Украину. По заявлениям членов коалиции, это необходимо для укрепления восточных рубежей и сдерживания "российской агрессии". Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину, игнорируя аргументы, что страна вправе перемещать войска по собственной территории и никому не угрожает. В настоящее время больше всего сил альянса переброшено в Польшу и Румынию. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие страны отправили и получили военную помощь, а также насколько выросли воинский контингент и технические возможности Старого Света.

украина

великобритания

польша

германия

европа

румыния

сша

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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