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В ЦНИИ Роспотребнадзора рассказали о новом методе лечения ВИЧ
В ЦНИИ Роспотребнадзора рассказали о новом методе лечения ВИЧ - РИА Новости, 17.02.2022
В ЦНИИ Роспотребнадзора рассказали о новом методе лечения ВИЧ
Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывают метод лечения ВИЧ-инфекции с помощью вырезания участков генома, в которые встроился вирус, уже есть... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T04:32
2022-02-17T04:32
2022-02-17T04:32
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывают метод лечения ВИЧ-инфекции с помощью вырезания участков генома, в которые встроился вирус, уже есть определенные успехи, заявил РИА Новости руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.Он отметил, что во многих странах мира в настоящее время разрабатывается методика, при которой у инфицированного человека берутся клетки и модифицируются в клетки, невосприимчивые к ВИЧ, а затем возвращаются в организм, постепенно замещая восприимчивые. Но проблема состоит в том, что любые методики, которые связаны с изменением генома человека, нуждаются в очень тщательной проверке на безвредность, безопасность, поэтому исследования идут довольно медленно и требуют достаточного финансирования, уточнил специалист.
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здоровье - общество, общество, россия
В ЦНИИ Роспотребнадзора рассказали о новом методе лечения ВИЧ
Академик РАН Покровский: ЦНИИ Роспотребнадзора разрабатывает генный метод лечения ВИЧ
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывают метод лечения ВИЧ-инфекции с помощью вырезания участков генома, в которые встроился вирус, уже есть определенные успехи, заявил РИА Новости руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
"В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора используется и несколько другой подход, который тоже относят к методам генной терапии. Это вырезание с помощью специальной методики участков геномов, в которые встроился вирус. Наши исследования идут в этом направлении, уже достигнуты определенные успехи", - сказал Покровский.
Он отметил, что во многих странах мира в настоящее время разрабатывается методика, при которой у инфицированного человека берутся клетки и модифицируются в клетки, невосприимчивые к ВИЧ, а затем возвращаются в организм, постепенно замещая восприимчивые. Но проблема состоит в том, что любые методики, которые связаны с изменением генома человека, нуждаются в очень тщательной проверке на безвредность, безопасность, поэтому исследования идут довольно медленно и требуют достаточного финансирования, уточнил специалист.