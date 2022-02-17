https://ria.ru/20220217/vich-1773238375.html

В ЦНИИ Роспотребнадзора рассказали о новом методе лечения ВИЧ

В ЦНИИ Роспотребнадзора рассказали о новом методе лечения ВИЧ - РИА Новости, 17.02.2022

В ЦНИИ Роспотребнадзора рассказали о новом методе лечения ВИЧ

Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывают метод лечения ВИЧ-инфекции с помощью вырезания участков генома, в которые встроился вирус, уже есть... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T04:32

2022-02-17T04:32

2022-02-17T04:32

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывают метод лечения ВИЧ-инфекции с помощью вырезания участков генома, в которые встроился вирус, уже есть определенные успехи, заявил РИА Новости руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.Он отметил, что во многих странах мира в настоящее время разрабатывается методика, при которой у инфицированного человека берутся клетки и модифицируются в клетки, невосприимчивые к ВИЧ, а затем возвращаются в организм, постепенно замещая восприимчивые. Но проблема состоит в том, что любые методики, которые связаны с изменением генома человека, нуждаются в очень тщательной проверке на безвредность, безопасность, поэтому исследования идут довольно медленно и требуют достаточного финансирования, уточнил специалист.

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