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Запад хочет "замотать" разговор по гарантиям безопасности, считают в МИД
Запад хочет "замотать" разговор по гарантиям безопасности, считают в МИД - РИА Новости, 17.02.2022
Запад хочет "замотать" разговор по гарантиям безопасности, считают в МИД
Обвинения в адрес России о планах напасть на Украину связаны с желанием "замотать" разговор по гарантиям безопасности для РФ, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T21:31
2022-02-17T21:31
2022-02-17T21:31
в мире
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Обвинения в адрес России о планах напасть на Украину связаны с желанием "замотать" разговор по гарантиям безопасности для РФ, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Информационная агрессия, безостановочные заявления о российской военной угрозе – для чего они нужны? Для того, чтобы это было прикрытием. Поэтому цель для нас очевидна – есть желание замотать разговор по долгосрочным юридически обязывающим гарантиям безопасности для нашей страны", - сказал Вершинин.
сша
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в мире, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
Запад хочет "замотать" разговор по гарантиям безопасности, считают в МИД
Замглавы МИД Вершинин: Запад хочет "замотать" разговор по гарантиям безопасности