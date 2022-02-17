Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/vershinin-1773441775.html
Запад хочет "замотать" разговор по гарантиям безопасности, считают в МИД
Запад хочет "замотать" разговор по гарантиям безопасности, считают в МИД - РИА Новости, 17.02.2022
Запад хочет "замотать" разговор по гарантиям безопасности, считают в МИД
Обвинения в адрес России о планах напасть на Украину связаны с желанием "замотать" разговор по гарантиям безопасности для РФ, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T21:31
2022-02-17T21:31
в мире
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3d80d8123094a9a5f9429fa3a47041be.jpg
ООН, 17 фев – РИА Новости. Обвинения в адрес России о планах напасть на Украину связаны с желанием "замотать" разговор по гарантиям безопасности для РФ, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Информационная агрессия, безостановочные заявления о российской военной угрозе – для чего они нужны? Для того, чтобы это было прикрытием. Поэтому цель для нас очевидна – есть желание замотать разговор по долгосрочным юридически обязывающим гарантиям безопасности для нашей страны", - сказал Вершинин.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_b05fb35be1e9126532becc5e93f15910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
21:31 17.02.2022
 
Запад хочет "замотать" разговор по гарантиям безопасности, считают в МИД

Замглавы МИД Вершинин: Запад хочет "замотать" разговор по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
ООН, 17 фев – РИА Новости. Обвинения в адрес России о планах напасть на Украину связаны с желанием "замотать" разговор по гарантиям безопасности для РФ, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Информационная агрессия, безостановочные заявления о российской военной угрозе – для чего они нужны? Для того, чтобы это было прикрытием. Поэтому цель для нас очевидна – есть желание замотать разговор по долгосрочным юридически обязывающим гарантиям безопасности для нашей страны", - сказал Вершинин.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
 
В миреСергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала