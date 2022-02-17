https://ria.ru/20220217/vershinin-1773441775.html

Запад хочет "замотать" разговор по гарантиям безопасности, считают в МИД

Запад хочет "замотать" разговор по гарантиям безопасности, считают в МИД - РИА Новости, 17.02.2022

Запад хочет "замотать" разговор по гарантиям безопасности, считают в МИД

Обвинения в адрес России о планах напасть на Украину связаны с желанием "замотать" разговор по гарантиям безопасности для РФ, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T21:31

2022-02-17T21:31

2022-02-17T21:31

в мире

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3d80d8123094a9a5f9429fa3a47041be.jpg

ООН, 17 фев – РИА Новости. Обвинения в адрес России о планах напасть на Украину связаны с желанием "замотать" разговор по гарантиям безопасности для РФ, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Информационная агрессия, безостановочные заявления о российской военной угрозе – для чего они нужны? Для того, чтобы это было прикрытием. Поэтому цель для нас очевидна – есть желание замотать разговор по долгосрочным юридически обязывающим гарантиям безопасности для нашей страны", - сказал Вершинин.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша