https://ria.ru/20220217/venesuela-1773264515.html
Власти Венесуэлы планируют увеличить число прямых рейсов в Россию
Власти Венесуэлы планируют увеличить число прямых рейсов в Россию - РИА Новости, 17.02.2022
Власти Венесуэлы планируют увеличить число прямых рейсов в Россию
Власти Венесуэлы готовы увеличить количество прямых рейсов между Москвой и Каракасом, сообщил президент Николас Мадуро по итогам встречи с вице-премьером РФ... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:48
2022-02-17T10:48
2022-02-17T10:48
туризм
туризм
венесуэла
москва
новости - туризм
николас мадуро
карибское море
латинская америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755277543_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_1d017f1f3718a56fc4785acbf90809c8.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Власти Венесуэлы готовы увеличить количество прямых рейсов между Москвой и Каракасом, сообщил президент Николас Мадуро по итогам встречи с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.За последние два месяца эту южноамериканскую страну уже посетили более 15 тысяч туристов из РФ, и государство планирует увеличить этот показатель, отметил Мадуро.Большинство соотечественников при посещении Венесуэлы отправляются на остров Маргарита в Карибском море.По его словам, также растет число туристов из Венесуэлы и других стран Латинской Америки, которые летят из Каракаса в Москву.
https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html
венесуэла
москва
карибское море
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755277543_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_f4e20d71c0434a60f6df3c9f99012ba1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, венесуэла, москва, новости - туризм, николас мадуро, карибское море, латинская америка
Власти Венесуэлы планируют увеличить число прямых рейсов в Россию
Число прямых рейсов между Москвой и Каракасом скоро увеличится
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Власти Венесуэлы готовы увеличить количество прямых рейсов между Москвой и Каракасом, сообщил президент Николас Мадуро по итогам встречи с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.
За последние два месяца эту южноамериканскую страну уже посетили более 15 тысяч туристов из РФ, и государство планирует увеличить этот показатель, отметил Мадуро.
Большинство соотечественников при посещении Венесуэлы отправляются на остров Маргарита в Карибском море.
По его словам, также растет число туристов из Венесуэлы и других стран Латинской Америки, которые летят из Каракаса в Москву.