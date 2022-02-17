https://ria.ru/20220217/venesuela-1773264515.html

Власти Венесуэлы планируют увеличить число прямых рейсов в Россию

Власти Венесуэлы планируют увеличить число прямых рейсов в Россию - РИА Новости, 17.02.2022

Власти Венесуэлы планируют увеличить число прямых рейсов в Россию

Власти Венесуэлы готовы увеличить количество прямых рейсов между Москвой и Каракасом, сообщил президент Николас Мадуро по итогам встречи с вице-премьером РФ... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:48

2022-02-17T10:48

2022-02-17T10:48

туризм

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венесуэла

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николас мадуро

карибское море

латинская америка

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Власти Венесуэлы готовы увеличить количество прямых рейсов между Москвой и Каракасом, сообщил президент Николас Мадуро по итогам встречи с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.За последние два месяца эту южноамериканскую страну уже посетили более 15 тысяч туристов из РФ, и государство планирует увеличить этот показатель, отметил Мадуро.Большинство соотечественников при посещении Венесуэлы отправляются на остров Маргарита в Карибском море.По его словам, также растет число туристов из Венесуэлы и других стран Латинской Америки, которые летят из Каракаса в Москву.

https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html

венесуэла

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карибское море

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