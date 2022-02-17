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Туризм
https://ria.ru/20220217/venesuela-1773264515.html
Власти Венесуэлы планируют увеличить число прямых рейсов в Россию
Власти Венесуэлы планируют увеличить число прямых рейсов в Россию - РИА Новости, 17.02.2022
Власти Венесуэлы планируют увеличить число прямых рейсов в Россию
Власти Венесуэлы готовы увеличить количество прямых рейсов между Москвой и Каракасом, сообщил президент Николас Мадуро по итогам встречи с вице-премьером РФ... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:48
2022-02-17T10:48
туризм
туризм
венесуэла
москва
новости - туризм
николас мадуро
карибское море
латинская америка
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Власти Венесуэлы готовы увеличить количество прямых рейсов между Москвой и Каракасом, сообщил президент Николас Мадуро по итогам встречи с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.За последние два месяца эту южноамериканскую страну уже посетили более 15 тысяч туристов из РФ, и государство планирует увеличить этот показатель, отметил Мадуро.Большинство соотечественников при посещении Венесуэлы отправляются на остров Маргарита в Карибском море.По его словам, также растет число туристов из Венесуэлы и других стран Латинской Америки, которые летят из Каракаса в Москву.
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туризм, венесуэла, москва, новости - туризм, николас мадуро, карибское море, латинская америка
10:48 17.02.2022
 
Власти Венесуэлы планируют увеличить число прямых рейсов в Россию

Число прямых рейсов между Москвой и Каракасом скоро увеличится

CC BY-SA 4.0 / WiloJedi / La Asunción, Margarita Island, Nueva Esparta, Venezuela / Cropped imageГород Ла Асунсьон на острове Маргарита
Город Ла Асунсьон на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
CC BY-SA 4.0 / WiloJedi / La Asunción, Margarita Island, Nueva Esparta, Venezuela / Cropped image
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Власти Венесуэлы готовы увеличить количество прямых рейсов между Москвой и Каракасом, сообщил президент Николас Мадуро по итогам встречи с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.
За последние два месяца эту южноамериканскую страну уже посетили более 15 тысяч туристов из РФ, и государство планирует увеличить этот показатель, отметил Мадуро.
Большинство соотечественников при посещении Венесуэлы отправляются на остров Маргарита в Карибском море.
По его словам, также растет число туристов из Венесуэлы и других стран Латинской Америки, которые летят из Каракаса в Москву.
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ТуризмТуризмВенесуэлаМоскваНовости - ТуризмНиколас МадуроКарибское мореЛатинская Америка
 
 
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