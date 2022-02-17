01:24 17.02.2022 (обновлено: 01:33 17.02.2022)
Байден и Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО
Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО
Военнослужащие армии США
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора обсудили вопрос военного усиления стран восточного фланга НАТО на случай гипотетической "агрессии" России против Украины, заявил Белый дом.
"Лидеры подтвердили свою приверженность защите суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув важность продолжения трансатлантической координации в контексте мер по дипломатии и сдерживанию, а также усиление восточного фланга НАТО в случае вторжения России в Украину", - говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам беседы двух лидеров.
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