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Байден и Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО

Байден и Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО - РИА Новости, 17.02.2022

Байден и Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора обсудили вопрос военного усиления стран восточного фланга... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T01:24

2022-02-17T01:24

2022-02-17T01:33

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора обсудили вопрос военного усиления стран восточного фланга НАТО на случай гипотетической "агрессии" России против Украины, заявил Белый дом.Отмечается, что президент США и канцлер ФРГ также обсудили свои соответствующие контакты с лидерами РФ и Украины в контексте "продолжающегося наращивания присутствия российских войск вблизи украинской границы".На фоне звучащих на Западе бездоказательных обвинений в подготовке вторжения на Украину официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник заявил, что возможности диалога Москвы с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны, а шанс договориться с Западом есть всегда.

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