17:12 17.02.2022 (обновлено: 17:32 17.02.2022)
В Киеве заявили о готовности предоставить доступ к местам обстрелов
Минобороны Украины заявило о готовности предоставить доступ к местам обстрелов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль, поврежденный в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка
Автомобиль, поврежденный в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка. Архивное фото
КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Киев придерживается взятых на себя обязательств в рамках минских соглашений, готов предоставить доступ к местам обстрелов ради прозрачности, заявил в четверг министр обороны Украины Алексей Резников.
В четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе, двое силовиков и двое гражданских ранены. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт".
"Мы неукоснительно соблюдаем все взятые на себя обязательства и принимаем меры для обеспечения безопасности наших граждан. Также мы будем информировать международных партнеров. Совместно с коллегами из других ведомств мы обеспечим максимальный доступ украинских и иностранных СМИ в места обстрелов, мы максимально прозрачны. Будет сделано все, чтобы предоставить миру объективную информацию о том, кто действительно нарушает минские договоренности и не хочет мира. Все случившиеся сегодня факты должны быть расследованы. Это позволит более эффективно действовать в будущем с целью поддержки режима прекращения огня", - цитирует Резникова пресс-служба министерства обороны.
Пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что обстрелы со стороны боевиков в Донбассе по состоянию на 13.00 (14.00 мск) прекратились, украинские военные контролируют ситуацию, а местные власти принимают меры по ликвидации последствий обстрелов и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
В свою очередь представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.