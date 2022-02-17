https://ria.ru/20220217/ukraina-1773380193.html

В МИД рассказали о последствиях принятия Украины в НАТО

В МИД рассказали о последствиях принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 17.02.2022

В МИД рассказали о последствиях принятия Украины в НАТО

В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что Киев попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и союзников в прямой вооруженный конфликт... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:07

2022-02-17T17:07

2022-02-17T17:20

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что Киев попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и союзников в прямой вооруженный конфликт с Россией, говорится в сообщении МИД России в связи с передачей письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности."В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями", - говорится в документе. Там же упоминается, что "содержащиеся в американском ответе обвинения России, что она "оккупировала Крым", также не выдерживают никакой критики"."В 2014 г. в Киеве произошел государственный переворот, инициаторы которого при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства, ущемляющего права русского и русскоязычного населения, а также других "нетитульных" этносов", - напомнили в МИД . Там заметили, что "неудивительно, что в такой ситуации крымчане проголосовали за воссоединение с Россией".МИД заметил, что "решение народа Крыма и Севастополя о возвращении в состав Российской Федерации было принято путем свободного волеизъявления в порядке реализации закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение". "Сила или угроза силой не применялись. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220212/ukraina-1772480904.html

https://ria.ru/20220204/krym-1771037404.html

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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, республика крым