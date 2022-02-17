17:07 17.02.2022 (обновлено: 17:20 17.02.2022)
В МИД рассказали о последствиях принятия Украины в НАТО
МИД: после принятия в НАТО Украина захочет вернуть Крым и втянет союзников в войну
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что Киев попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и союзников в прямой вооруженный конфликт с Россией, говорится в сообщении МИД России в связи с передачей письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.
"В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями", - говорится в документе. Там же упоминается, что "содержащиеся в американском ответе обвинения России, что она "оккупировала Крым", также не выдерживают никакой критики".
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"В 2014 г. в Киеве произошел государственный переворот, инициаторы которого при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства, ущемляющего права русского и русскоязычного населения, а также других "нетитульных" этносов", - напомнили в МИД . Там заметили, что "неудивительно, что в такой ситуации крымчане проголосовали за воссоединение с Россией".
МИД заметил, что "решение народа Крыма и Севастополя о возвращении в состав Российской Федерации было принято путем свободного волеизъявления в порядке реализации закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение". "Сила или угроза силой не применялись. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт", - заключили в МИД РФ.
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