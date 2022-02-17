https://ria.ru/20220217/ukraina-1773335990.html

"Путин сделал из американцев клоунов"

"Может, скажем им уже?" В Сети высмеяли новые даты "вторжения" на Украину - РИА Новости, 17.02.2022

"Путин сделал из американцев клоунов"

Пользователи Twitter резко отреагировали на статью американской газеты Politico, в которой утверждается, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:50

2022-02-17T14:50

2022-02-17T16:04

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на статью американской газеты Politico, в которой утверждается, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля. При этом названная ранее дата "наступления" 16 февраля, как пишет СМИ, "отвлекла внимание от ключевых проблем".Многие юзеры считают, что подобные прогнозы стали трендом на Западе, а некоторые посоветовали все-таки оповестить о "вторжении" Москву и Киев."Ох, у нас не случилось вторжения в среду, надо придумать что-нибудь новое". Надеюсь, на этот раз они попросят помощи у экспертов по языку тела, чтобы угадать, когда именно Путин планирует вторжение", — сыронизировал MAX PROPAYNE III."Подождите-ка, сначала СМИ решили, что это будет в среду, а теперь говорят другое? Кто, черт возьми, заплатит мне за весь съеденный попкорн?" — возмутился ShaneJFilomena."...Когда настанет полнолуние и волк взвоет, а вода в реках станет оранжевой", — дополнил заявление журналистов Prof Zenkus."Смешно до слез. СМИ и Белый дом просто умоляют и надеются на войну. Им нравится играть с огнем. Что же не так с этими людьми?" — посетовал ThatConcernedGuy."Им нужно о чем-то беспокоиться и делать так, чтобы другие тоже беспокоились. Путин из этих так называемых наблюдателей просто делает клоунов", — отметил Khagaraj."Не стоит останавливаться на достигнутом, скажите людям, что через месяц вы узнаете, кто из знаменитостей — инопланетянин. Вы явно не боитесь ничего выдумывать", — подчеркнул East Camelot Arthur."По CNN говорили, что все произойдет к концу этой недели. Может быть, кто-то скажет уже России и Украине?" — подытожили пользователи.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.США и их союзники обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773287404.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/lavrov-1773329162.html

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773227911.html

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в мире, москва, россия, киев, украина, дмитрий песков, сша