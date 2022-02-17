https://ria.ru/20220217/ukraina-1773333242.html

Премьер Японии призвал смягчить напряженность вокруг Украины

Премьер Японии призвал смягчить напряженность вокруг Украины - РИА Новости, 17.02.2022

Премьер Японии призвал смягчить напряженность вокруг Украины

Премьер Японии Фумио Кисида, говоря о предстоящем разговоре с российским президентом по ситуации вокруг Украины, заявил, что с точки зрения отношений Москвы и... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:40

2022-02-17T14:40

2022-02-17T14:40

игорь конашенков

сергей лавров

дмитрий песков

киев

токио

россия

нато

ситуация в днр и лнр

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ТОКИО, 17 фев – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида, говоря о предстоящем разговоре с российским президентом по ситуации вокруг Украины, заявил, что с точки зрения отношений Москвы и Токио важно достичь смягчения напряженности."Мы не можем признать изменения статуса-кво путем силы. С точки зрения отношений Японии и России необходимо постараться для смягчения напряженности. Я думаю, что важно постараться сделать так, чтобы был ответ на дипломатические усилия всех стран", - сказал Кисида на пресс-конференции в Токио.Если для премьер-министра Японии ситуация вокруг Украины представляет первоочередное значение, то президент РФ Владимир Путин разъяснит позицию России по этому поводу, заявил ранее журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/donbass-1773321084.html

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773287404.html

киев

токио

россия

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игорь конашенков, сергей лавров, дмитрий песков, киев, токио, россия, нато, ситуация в днр и лнр, в мире, фумио кисида, владимир путин