https://ria.ru/20220217/ukraina-1773314334.html

Зеленский признался, что разочарован в решении по НАТО

Зеленский пожалел, что на Украине не провели референдум по НАТО - РИА Новости, 17.02.2022

Зеленский признался, что разочарован в решении по НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление о том, что вопрос о закреплении в конституции страны стремления к членству в НАТО не был решен на... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:34

2022-02-17T13:34

2022-02-17T13:34

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление о том, что вопрос о закреплении в конституции страны стремления к членству в НАТО не был решен на референдуме. Об этом сообщает РБК-Украина.Как подчеркнул Зеленский, многие страны — участницы Североатлантического альянса также не оценили решение Киева, вписать пункт о стремлении в военный блок в главный закон страны."Я вообще считаю, что такие вопросы должны решать именно на референдуме, такие вопросы должен решать только народ, а потом уже вносить в конституцию. Но мы там, где мы уже есть", — заявил президент.В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны — "реализация стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".Уже после избрания на должность президента страны Владимира Зеленского, в 2020 году, Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам. В поставках Украине вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.

https://ria.ru/20220217/nato-1773289734.html

https://ria.ru/20220216/nato-1773210583.html

https://ria.ru/20220216/vooruzhenie-1773207940.html

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в мире, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, восточная европа, россия, чехия, нато