Зеленский признался, что разочарован в решении по НАТО

Зеленский пожалел, что на Украине не провели референдум по НАТО
РБК-Украина: Зеленский пожалел, что украинцев не спросили о поправках в конституцию о НАТО
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ровенскую область
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление о том, что вопрос о закреплении в конституции страны стремления к членству в НАТО не был решен на референдуме. Об этом сообщает РБК-Украина.
Как подчеркнул Зеленский, многие страны — участницы Североатлантического альянса также не оценили решение Киева, вписать пункт о стремлении в военный блок в главный закон страны.
"Я вообще считаю, что такие вопросы должны решать именно на референдуме, такие вопросы должен решать только народ, а потом уже вносить в конституцию. Но мы там, где мы уже есть", — заявил президент.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны — "реализация стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Уже после избрания на должность президента страны Владимира Зеленского, в 2020 году, Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам. В поставках Украине вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.