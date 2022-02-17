В Киеве заявили, что не увидели отвода российских войск
В Минобороны Украины заявили, что не увидели реального отвода российских войск от границы
© Фото : VladiMensЗдание Министерства обороны Украины
© Фото : VladiMens
Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Министерство обороны Украины пока не фиксирует реального отвода войск РФ от украинской границы, заявил глава ведомства Алексей Резников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные контролируют ситуацию на границе с РФ, где наблюдается скопление войск, и пока не видит их отвода.
"По состоянию на сегодняшнее утро (16 февраля – ред.), согласно докладу главного управления разведки минобороны, к сожалению, мы не фиксируем пока реального отвода войск, о котором заявляет РФ. Небольшие подразделения для вида действительно отводятся, но сказать, что это тотальный или даже существенный отвод войск – нет, этого не происходит. И здесь это совпадает со вчерашними заявлениями из США, что факта отвода войск нет", - сказал Резников в интервью агентству "РБК-Украина".
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
16 февраля, 15:51В миреЗеленский: мы пока не видим никакого отвода войск