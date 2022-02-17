https://ria.ru/20220217/ukraina-1773279602.html

В ДНР обвинили Киев в игнорировании Минских соглашений

В ДНР обвинили Киев в игнорировании Минских соглашений - РИА Новости, 17.02.2022

В ДНР обвинили Киев в игнорировании Минских соглашений

Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию во время обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил РИА... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:29

2022-02-17T11:29

2022-02-17T11:29

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию во время обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов."Украина практически с первых дней действия минских договорённостей игнорирует запрет на применение минометов и артиллерии различного калибра. Мы не однократно заявляли о наличии на позициях вооруженных формирований Украины минометов, гаубиц и другого вооружения. Это можно назвать одним из факторов которые позволяют Украине нарушать режим прекращения огня и вести обстрелы республик", - сказал Якубов.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220212/donbass-1772420836.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина