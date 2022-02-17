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https://ria.ru/20220217/ukraina-1773279602.html
В ДНР обвинили Киев в игнорировании Минских соглашений
В ДНР обвинили Киев в игнорировании Минских соглашений - РИА Новости, 17.02.2022
В ДНР обвинили Киев в игнорировании Минских соглашений
Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию во время обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил РИА... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:29
2022-02-17T11:29
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию во время обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов."Украина практически с первых дней действия минских договорённостей игнорирует запрет на применение минометов и артиллерии различного калибра. Мы не однократно заявляли о наличии на позициях вооруженных формирований Украины минометов, гаубиц и другого вооружения. Это можно назвать одним из факторов которые позволяют Украине нарушать режим прекращения огня и вести обстрелы республик", - сказал Якубов.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
https://ria.ru/20220212/donbass-1772420836.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина
11:29 17.02.2022
 
В ДНР обвинили Киев в игнорировании Минских соглашений

Представитель ДНР в СЦКК Якубов: Киев игнорирует "Минск", применяя минометы и артиллерию

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинский военный в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию во время обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
"Украина практически с первых дней действия минских договорённостей игнорирует запрет на применение минометов и артиллерии различного калибра. Мы не однократно заявляли о наличии на позициях вооруженных формирований Украины минометов, гаубиц и другого вооружения. Это можно назвать одним из факторов которые позволяют Украине нарушать режим прекращения огня и вести обстрелы республик", - сказал Якубов.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 10:14
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