В ДНР обвинили Киев в игнорировании Минских соглашений
Представитель ДНР в СЦКК Якубов: Киев игнорирует "Минск", применяя минометы и артиллерию
Украинский военный в Донецкой области
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию во время обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
"Украина практически с первых дней действия минских договорённостей игнорирует запрет на применение минометов и артиллерии различного калибра. Мы не однократно заявляли о наличии на позициях вооруженных формирований Украины минометов, гаубиц и другого вооружения. Это можно назвать одним из факторов которые позволяют Украине нарушать режим прекращения огня и вести обстрелы республик", - сказал Якубов.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.