https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773255954.html

Лукашенко проинспектирует российско-белорусские учения

Лукашенко проинспектирует российско-белорусские учения - РИА Новости, 17.02.2022

Лукашенко проинспектирует российско-белорусские учения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектирует ход белорусско-российских учений на полигоне "Осиповичский", сообщает приближенный к пресс-службе главы РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:40

2022-02-17T09:40

2022-02-17T09:56

александр лукашенко

белоруссия

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772498908_0:42:3565:2047_1920x0_80_0_0_7def93366dfa1ac06a0905bea26dd5b9.jpg

МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектирует ход белорусско-российских учений на полигоне "Осиповичский", сообщает приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого"."Сегодня свой рабочий день Александр Лукашенко проведет на полигоне "Осиповичский". Там в розыгрыше тактического эпизода примут участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России", - говорится в сообщении.Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. В Минске неоднократно опровергали информацию о якобы планах нападения на Украину с белорусской территории и иные измышления вокруг российско-белорусских военных учений. Согласно заверениям Белоруссии и России, совместные учения носят оборонительный характер и ни для кого не представляют угрозы.

https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773247639.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире