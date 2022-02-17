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Лукашенко проинспектирует российско-белорусские учения
Лукашенко проинспектирует российско-белорусские учения - РИА Новости, 17.02.2022
Лукашенко проинспектирует российско-белорусские учения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектирует ход белорусско-российских учений на полигоне "Осиповичский", сообщает приближенный к пресс-службе главы РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T09:40
2022-02-17T09:56
александр лукашенко
белоруссия
россия
в мире
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектирует ход белорусско-российских учений на полигоне "Осиповичский", сообщает приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого"."Сегодня свой рабочий день Александр Лукашенко проведет на полигоне "Осиповичский". Там в розыгрыше тактического эпизода примут участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России", - говорится в сообщении.Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. В Минске неоднократно опровергали информацию о якобы планах нападения на Украину с белорусской территории и иные измышления вокруг российско-белорусских военных учений. Согласно заверениям Белоруссии и России, совместные учения носят оборонительный характер и ни для кого не представляют угрозы.
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александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире
09:40 17.02.2022 (обновлено: 09:56 17.02.2022)
 
Лукашенко проинспектирует российско-белорусские учения

Лукашенко проинспектирует российско-белорусские учения на полигоне "Осиповичский"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектирует ход белорусско-российских учений на полигоне "Осиповичский", сообщает приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
"Сегодня свой рабочий день Александр Лукашенко проведет на полигоне "Осиповичский". Там в розыгрыше тактического эпизода примут участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России", - говорится в сообщении.
Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. В Минске неоднократно опровергали информацию о якобы планах нападения на Украину с белорусской территории и иные измышления вокруг российско-белорусских военных учений. Согласно заверениям Белоруссии и России, совместные учения носят оборонительный характер и ни для кого не представляют угрозы.
Танковая армия Западного военного округа на железнодорожных эшелонах - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 08:08
Танковая армия Западного военного округа возвращается с учений
 
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