https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773247639.html

Танковая армия Западного военного округа возвращается с учений

Танковая армия Западного военного округа возвращается с учений - РИА Новости, 17.02.2022

Танковая армия Западного военного округа возвращается с учений

Подразделения ЗВО возвращаются в гарнизоны после маневров, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T08:08

2022-02-17T08:08

2022-02-17T09:13

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Подразделения ЗВО возвращаются в гарнизоны после маневров, сообщили в Минобороны."Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений", — сказано в релизе.Танки и другую гусеничную бронетехнику перевезут по железной дороге "на расстояние около тысячи километров", уточнили в оборонном ведомстве.В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Также еще не завершились, но вышли на финальный этап совместные с Белоруссией маневры "Союзная решимость — 2022". В Минске подчеркивали, что после 20 февраля в стране не останется ни одного российского солдата и единицы техники.

https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773159529.html

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Танковая армия Западного военного округа на железнодорожных эшелонах Подразделения ЗВО возвращаются в гарнизоны после маневров, сообщили в Минобороны. "Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений", — сказано в релизе. Танки и другую гусеничную бронетехнику везут по железной дороге "на расстояние около одной тысячи километров", уточнили в оборонном ведомстве. 2022-02-17T08:08 true PT0M31S

Танковая армия Западного военного округа возвращается с учений Танковая армия Западного военного округа (ЗВО) начала марш в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений, сообщает Минобороны России. Ранее в тот же день военное ведомство объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) возвращаются из Крыма, где также проходили эпизоды масштабных маневров. Комплекс мероприятий оперативной подготовки, в которых участвуют все военные округа, флоты и ВДВ, завершится 20 февраля. 2022-02-17T08:08 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии