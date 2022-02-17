https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773247639.html
Танковая армия Западного военного округа возвращается с учений
Танковая армия Западного военного округа возвращается с учений - РИА Новости, 17.02.2022
Танковая армия Западного военного округа возвращается с учений
Подразделения ЗВО возвращаются в гарнизоны после маневров, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T08:08
2022-02-17T08:08
2022-02-17T09:13
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Подразделения ЗВО возвращаются в гарнизоны после маневров, сообщили в Минобороны."Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений", — сказано в релизе.Танки и другую гусеничную бронетехнику перевезут по железной дороге "на расстояние около тысячи километров", уточнили в оборонном ведомстве.В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Также еще не завершились, но вышли на финальный этап совместные с Белоруссией маневры "Союзная решимость — 2022". В Минске подчеркивали, что после 20 февраля в стране не останется ни одного российского солдата и единицы техники.
https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773159529.html
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Танковая армия Западного военного округа на железнодорожных эшелонах
Подразделения ЗВО возвращаются в гарнизоны после маневров, сообщили в Минобороны. "Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений", — сказано в релизе. Танки и другую гусеничную бронетехнику везут по железной дороге "на расстояние около одной тысячи километров", уточнили в оборонном ведомстве.
2022-02-17T08:08
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Танковая армия Западного военного округа возвращается с учений
Танковая армия Западного военного округа (ЗВО) начала марш в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений, сообщает Минобороны России. Ранее в тот же день военное ведомство объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) возвращаются из Крыма, где также проходили эпизоды масштабных маневров. Комплекс мероприятий оперативной подготовки, в которых участвуют все военные округа, флоты и ВДВ, завершится 20 февраля.
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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии
08:08 17.02.2022 (обновлено: 09:13 17.02.2022)
Танковая армия Западного военного округа возвращается с учений
Танковая армия Западного округа возвращается на место дислокации после учений