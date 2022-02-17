Жителю Пятигорска вынесли приговор за убийство шестилетнего сына-инвалида
Житель Пятигорска получил 20 лет колонии за убийство шестилетнего сына-инвалида
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ПЯТИГОРСК, 17 фев - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Пятигорска за убийство своего шестилетнего сына-инвалида, сообщает прокуратура региона.
"Он признан виновным в совершении преступлений по статьям УК РФ "убийство малолетнего", "незаконное хранение наркотических средств" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, житель Пятигорска длительное время злоупотреблял алкоголем и наркотиками. В состоянии опьянения он становился агрессивным и скандалил со своими женой и малолетней дочерью, которые вынуждены были уходить из дома, чтобы переночевать у родственников или знакомых. Во время скандалов мужчина бил дочь руками и ногами, а также оскорблял ее. В январе прошлого года мать и дочь снова оказались на улице из-за неадекватного поведения мужчины. Оставшись дома наедине со своим 6-летним сыном-инвалидом, который не мог сам передвигаться, мужчина взял нож и ударил им ребенка в шею, мальчик скончался на месте.
Прокуратура отмечает, что рядом с телом мальчика обнаружили нож, мужчина был дома, где его и задержали. Во время суда он полностью отрицал свою вину, добавили в пресс-службе.
"Приговором Ставропольского краевого суда виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил", - уточнили в прокуратуре.
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