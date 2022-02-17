https://ria.ru/20220217/ubiystvo-1773330514.html

Жителю Пятигорска вынесли приговор за убийство шестилетнего сына-инвалида

Жителю Пятигорска вынесли приговор за убийство шестилетнего сына-инвалида - РИА Новости, 17.02.2022

Жителю Пятигорска вынесли приговор за убийство шестилетнего сына-инвалида

Суд в Ставропольском крае приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Пятигорска за убийство своего шестилетнего сына-инвалида, сообщает прокуратура... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:30

2022-02-17T14:30

2022-02-17T14:30

происшествия

пятигорск

россия

ставропольский краевой суд

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ПЯТИГОРСК, 17 фев - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Пятигорска за убийство своего шестилетнего сына-инвалида, сообщает прокуратура региона."Он признан виновным в совершении преступлений по статьям УК РФ "убийство малолетнего", "незаконное хранение наркотических средств" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним", - говорится в сообщении.По данным ведомства, житель Пятигорска длительное время злоупотреблял алкоголем и наркотиками. В состоянии опьянения он становился агрессивным и скандалил со своими женой и малолетней дочерью, которые вынуждены были уходить из дома, чтобы переночевать у родственников или знакомых. Во время скандалов мужчина бил дочь руками и ногами, а также оскорблял ее. В январе прошлого года мать и дочь снова оказались на улице из-за неадекватного поведения мужчины. Оставшись дома наедине со своим 6-летним сыном-инвалидом, который не мог сам передвигаться, мужчина взял нож и ударил им ребенка в шею, мальчик скончался на месте.Прокуратура отмечает, что рядом с телом мальчика обнаружили нож, мужчина был дома, где его и задержали. Во время суда он полностью отрицал свою вину, добавили в пресс-службе."Приговором Ставропольского краевого суда виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил", - уточнили в прокуратуре.

https://ria.ru/20220214/sud-1772728109.html

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происшествия, пятигорск, россия, ставропольский краевой суд