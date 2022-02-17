https://ria.ru/20220217/ubiystvo-1773293025.html

Житель Кубани пытался заказать убийство сына ради квартиры

Житель Кубани пытался заказать убийство сына ради квартиры - РИА Новости, 17.02.2022

Житель Кубани пытался заказать убийство сына ради квартиры

Житель Кубани задержан по подозрению в том, что заказал убийство собственного сына ради его квартиры, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:16

2022-02-17T12:16

2022-02-17T13:02

происшествия

жилье

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Житель Кубани задержан по подозрению в том, что заказал убийство собственного сына ради его квартиры, сообщает Следственный комитет РФ.СУСК по Кубани по материалам полиции возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, подозреваемого в приготовлении убийства сына, говорится в сообщении."По данным следствия, мужчина решил организовать убийство своего 39-летнего сына, чтобы затем завладеть его квартирой в краевом центре и другим имуществом, вступив в права наследства. Для реализации задуманного фигурант стал подыскивать исполнителя", - сообщается на сайте СК.Уточняется, что его деятельность попала в поле зрения правоохранителей, и дальнейшие действия проходили уже под их контролем. Подысканный "исполнитель", в роли которого выступил полицейский, согласился совершить преступление за 500 тысяч рублей, которые заказчик должен был передать после вступления в наследство, отмечает ведомство."Подозреваемый сообщил "исполнителю" адрес квартиры, в которой проживает его родственник, и другие обстоятельства и передал хранившиеся у него запасные ключи от квартиры. Также он передал нож, который должен был стать орудием преступления и 5 тысяч рублей в качестве аванса. Получив 15 февраля 2022 года информацию и подтверждающие материалы об убийстве сына, фигурант передал мужчине 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным следствия, отец предложил "киллеру" отпраздновать исполнение заказа."Во время следования к продуктовому магазину в станице Новомышастовской Красноармейского района фигурант был задержан. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20211230/ubiystvo-1766199754.html

https://ria.ru/20210207/arest-1596393102.html

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происшествия, жилье, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)