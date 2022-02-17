Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/turtsiya-1773254424.html
Эрдоган назвал высокую инфляцию главной проблемой Турции
Эрдоган назвал высокую инфляцию главной проблемой Турции - РИА Новости, 17.02.2022
Эрдоган назвал высокую инфляцию главной проблемой Турции
Власти Турции планируют предпринять шаги, направленные на снижение уровня инфляции, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T09:31
2022-02-17T09:31
экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg
АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Власти Турции планируют предпринять шаги, направленные на снижение уровня инфляции, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Сейчас наша главная проблема - высокая инфляция. Мы ее тоже преодолеем", - заявил турецкий лидер в телеобращении по итогам заседания кабмина.По словам главы государства, соответствующие ведомства Турции будут следить за тем, отразится ли снижение НДС на ценах и введут необходимые санкции против компаний, противодействующих данной мере.В 2021 году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.Эрдоган заверял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в ближайшее время.
https://ria.ru/20220207/erdogan-1771409462.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220202/erdogan-1770696159.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_285:0:2845:1920_1920x0_80_0_0_8370d2a4473845aa5c23eab9b6e8b88d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, реджеп тайип эрдоган
09:31 17.02.2022
 
Эрдоган назвал высокую инфляцию главной проблемой Турции

Президент Турции Эрдоган назвал высокую инфляцию главной проблемой страны

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Власти Турции планируют предпринять шаги, направленные на снижение уровня инфляции, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Сейчас наша главная проблема - высокая инфляция. Мы ее тоже преодолеем", - заявил турецкий лидер в телеобращении по итогам заседания кабмина.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
7 февраля, 09:39
Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции 2023 года от "Альянса народа"
По словам главы государства, соответствующие ведомства Турции будут следить за тем, отразится ли снижение НДС на ценах и введут необходимые санкции против компаний, противодействующих данной мере.
В 2021 году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.
Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.
Эрдоган заверял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в ближайшее время.
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
2 февраля, 16:16В мире
Эрдоган назвал сроки подключения черноморского газа к энергосистеме Турции
 
ЭкономикаТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала