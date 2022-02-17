https://ria.ru/20220217/turtsiya-1773254424.html

Эрдоган назвал высокую инфляцию главной проблемой Турции

Эрдоган назвал высокую инфляцию главной проблемой Турции - РИА Новости, 17.02.2022

Эрдоган назвал высокую инфляцию главной проблемой Турции

Власти Турции планируют предпринять шаги, направленные на снижение уровня инфляции, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:31

2022-02-17T09:31

2022-02-17T09:31

экономика

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Власти Турции планируют предпринять шаги, направленные на снижение уровня инфляции, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Сейчас наша главная проблема - высокая инфляция. Мы ее тоже преодолеем", - заявил турецкий лидер в телеобращении по итогам заседания кабмина.По словам главы государства, соответствующие ведомства Турции будут следить за тем, отразится ли снижение НДС на ценах и введут необходимые санкции против компаний, противодействующих данной мере.В 2021 году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.Эрдоган заверял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в ближайшее время.

https://ria.ru/20220207/erdogan-1771409462.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220202/erdogan-1770696159.html

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экономика, турция, реджеп тайип эрдоган