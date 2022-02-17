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Ростуризм поддержит развитие туриндустрии Тамбовской области
Ростуризм поддержит развитие туриндустрии Тамбовской области - РИА Новости, 17.02.2022
Ростуризм поддержит развитие туриндустрии Тамбовской области
Ростуризм окажет поддержку развитию туристического потенциала Тамбовской области, об этом договорились в четверг в ходе рабочей встречи в Москве и.о. главы... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T20:31
2022-02-17T20:31
2022-02-17T20:31
тамбовская область
тамбовская область
новости - туризм
максим егоров
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ростуризм окажет поддержку развитию туристического потенциала Тамбовской области, об этом договорились в четверг в ходе рабочей встречи в Москве и.о. главы администрации области Максим Егоров и руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщает пресс-служба обладминистрации.В ближайшее время департамент туризма и молодежной политики администрации области, и.о. директора которого Евгения Касатова приняла участие во встрече, представит свои предложения по конкретным мерам поддержки со стороны федерального центра.Стороны также обсудили программу празднования в этом году 85-й годовщины со дня образования Тамбовской области и юбилейных торжеств, посвященных 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, которые пройдут в 2023 году.
https://ria.ru/20210324/festival-1602721023.html
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тамбовская область, новости - туризм, максим егоров, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)