https://ria.ru/20220217/turindustriya-1773432229.html

Ростуризм поддержит развитие туриндустрии Тамбовской области

Ростуризм поддержит развитие туриндустрии Тамбовской области - РИА Новости, 17.02.2022

Ростуризм поддержит развитие туриндустрии Тамбовской области

Ростуризм окажет поддержку развитию туристического потенциала Тамбовской области, об этом договорились в четверг в ходе рабочей встречи в Москве и.о. главы... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T20:31

2022-02-17T20:31

2022-02-17T20:31

тамбовская область

тамбовская область

новости - туризм

максим егоров

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ростуризм окажет поддержку развитию туристического потенциала Тамбовской области, об этом договорились в четверг в ходе рабочей встречи в Москве и.о. главы администрации области Максим Егоров и руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщает пресс-служба обладминистрации.В ближайшее время департамент туризма и молодежной политики администрации области, и.о. директора которого Евгения Касатова приняла участие во встрече, представит свои предложения по конкретным мерам поддержки со стороны федерального центра.Стороны также обсудили программу празднования в этом году 85-й годовщины со дня образования Тамбовской области и юбилейных торжеств, посвященных 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, которые пройдут в 2023 году.

https://ria.ru/20210324/festival-1602721023.html

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тамбовская область, новости - туризм, максим егоров, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)