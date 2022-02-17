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Международный консорциум создаст концепцию татарского театра в Казани

Международный консорциум создаст концепцию татарского театра в Казани - РИА Новости, 17.02.2022

Международный консорциум создаст концепцию татарского театра в Казани

Консорциум московской компании "Ваухаус", японской Kengo Kuma & Associates, немецкой Werner Sobek AG и казанской проектно-творческой мастерской архитектора... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:49

2022-02-17T15:49

2022-02-17T15:49

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КАЗАНЬ, 17 фев – РИА Новости. Консорциум московской компании "Ваухаус", японской Kengo Kuma & Associates, немецкой Werner Sobek AG и казанской проектно-творческой мастерской архитектора Германа Бакулина выиграл конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала в Казани, сообщил мэр города Ильсур Метшин.Открытый международный конкурс на разработку архитектурной концепции театра имени Камала стартовал в июле 2021 года. Инициаторами конкурса выступили президент Татарстана Рустам Минниханов и сам театр. Конкурс проходил при поддержке правительства Татарстана, исполкома Казани и фонда "Институт развития городов Республики Татарстан". Оператором конкурса выступила международная урбанистическая лаборатория "Центр Lab".На конкурс поступило более 530 заявок. В октябре 2021 года в Казани жюри рассмотрело лучшие заявки от 26 консорциумов и 13 индивидуальных конкурсантов из 14 стран, были отобраны восемь команд-финалистов. На протяжении последних месяцев команды-финалисты работали над проектом нового здания театра на пересечении улиц Хади Такташ и Нурсултана Назарбаева, расположенного на берегу озера Кабан. В финал вышли три проекта."В итоге за преимуществом 0,7 пункта в финале победил "Ваухаус", японский проект", - сказал Метшин на итоговой пресс-конференции.Главной особенностью проекта является современный футуристический внешний вид здания, связанный с историей татарского народа. Геометрия нового театра навеяна редким природным явлением – "ледяными цветами", которые можно наблюдать на озере Кабан зимой. Внешне здание напоминает скопление острых льдин. Опорную систему для прозрачных конструкций предлагается сделать из стали и укрепить все бетонными плитами. Стоимость реализации проекта составляет порядка 7 миллиардов рублей.Новое здание задумано как часть топографии места, как парк с пешеходными маршрутами и рекреационными зонами, интегрированными и продолжающими существующее благоустройство набережной. Яркая орнаментальная отделка панелей в интерьере отсылает к традиционным татарским изделиям и создает теплую атмосферу.Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала – один из старейших национальных театров России, основан в 1906 году. В нынешнем здании на набережной озера Кабан театр работает с 1985 года. Здание было построено в 1972-1982 годах, над проектом трудились архитекторы мастерской московского Центрального научно-исследовательского и проектного института экспериментального проектирования зрелищных зданий и спортивных сооружений имени Бориса Мезенцева. Архитекторы Георгий Горлышков, Юрий Корнеев, Федор Евсеев, Георгий Хаджин и Наталья Шебалина работали вместе с главным архитектором Казани Муниром Агишевым.

https://ria.ru/20211222/tatarstan-1764962134.html

https://ria.ru/20211221/tatarstan-1764769830.html

https://ria.ru/20211220/manezh-1764530691.html

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рустам минниханов, россия, казань, общество, республика татарстан (татарстан), культура, новости культуры