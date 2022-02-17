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РФ и КНР намерены создать образцовую зону сотрудничества у Хабаровска
РФ и КНР намерены создать образцовую зону сотрудничества у Хабаровска - РИА Новости, 17.02.2022
РФ и КНР намерены создать образцовую зону сотрудничества у Хабаровска
На острове Большой Уссурийский хотят создать образцовую зону международного сотрудничества между Россией и Китаем. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T20:02
2022-02-17T20:02
2022-02-17T20:02
россия-китай: главное
китай
россия
си цзиньпин
хэйлунцзян
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МОСКВА, 17 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". На острове Большой Уссурийский хотят создать образцовую зону международного сотрудничества между Россией и Китаем.Такое мнение высказал секретарь КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь, пишет портал Deita.ru.Китайский секретарь высоко оценил последнюю встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что сейчас отношения обеих стран находятся на самом лучшем этапе развития. Он уверен, что первостепенными вопросами развития должны стать экология и защита природы, а значит странам необходимо сотрудничать в этом направлении.Он напомнил, что остров Большой Уссурийский разделен между Китаем и Россией, а значит его развитие необходимо продолжать, в том числе по вопросу открытия наземного пограничного перехода, что стимулирует торговлю между странами, и станет продолжением проекта "Один пояс, один путь".
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китай
россия
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китай, россия, си цзиньпин, хэйлунцзян