https://ria.ru/20220217/sotrudnichestvo-1773427762.html

РФ и КНР намерены создать образцовую зону сотрудничества у Хабаровска

РФ и КНР намерены создать образцовую зону сотрудничества у Хабаровска - РИА Новости, 17.02.2022

РФ и КНР намерены создать образцовую зону сотрудничества у Хабаровска

На острове Большой Уссурийский хотят создать образцовую зону международного сотрудничества между Россией и Китаем. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T20:02

2022-02-17T20:02

2022-02-17T20:02

россия-китай: главное

китай

россия

си цзиньпин

хэйлунцзян

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МОСКВА, 17 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". На острове Большой Уссурийский хотят создать образцовую зону международного сотрудничества между Россией и Китаем.Такое мнение высказал секретарь КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь, пишет портал Deita.ru.Китайский секретарь высоко оценил последнюю встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что сейчас отношения обеих стран находятся на самом лучшем этапе развития. Он уверен, что первостепенными вопросами развития должны стать экология и защита природы, а значит странам необходимо сотрудничать в этом направлении.Он напомнил, что остров Большой Уссурийский разделен между Китаем и Россией, а значит его развитие необходимо продолжать, в том числе по вопросу открытия наземного пограничного перехода, что стимулирует торговлю между странами, и станет продолжением проекта "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20211128/kitay-1761134514.html

китай

россия

хэйлунцзян

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китай, россия, си цзиньпин, хэйлунцзян