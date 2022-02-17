https://ria.ru/20220217/soglasheniya-1773451703.html

Страны ЕС в Совбезе ООН призвали к полному исполнению Минских соглашений

Страны ЕС в Совбезе ООН призвали к полному исполнению Минских соглашений - РИА Новости, 17.02.2022

Страны ЕС в Совбезе ООН призвали к полному исполнению Минских соглашений

Франция, Ирландия, Албания, Норвегия, входящие в СБ ООН, а также примкнувшие к ним представители ФРГ, Эстонии и ЕС при ООН призвали к полному исполнению минских РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T22:55

2022-02-17T22:55

2022-02-17T23:10

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ООН, 17 фев – РИА Новости. Франция, Ирландия, Албания, Норвегия, входящие в СБ ООН, а также примкнувшие к ним представители ФРГ, Эстонии и ЕС при ООН призвали к полному исполнению минских договоренностей, заявление зачитал постпред Франции при ООН Николя де Ривьер."Мы призываем к полному исполнению минских соглашений, начиная с соблюдения режима прекращения огня", - сказал де Ривьер.При этом он добавил, что авторы заявления вновь подчеркивают "полную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ".Заявление было сделано после заседания СБ ООН, посвященного выполнению минских договоренностей. Россия на заседании указала на то, что за 7 лет Украина не выполнила ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений. Западные представители вновь обвиняли Россию в якобы готовящейся агрессии против Украины.

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