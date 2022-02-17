Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/soglasheniya-1773419550.html
МИД раскритиковал Киев за невыполнение Минских соглашений
МИД раскритиковал Киев за невыполнение Минских соглашений - РИА Новости, 17.02.2022
МИД раскритиковал Киев за невыполнение Минских соглашений
Киев за 7 лет не исполнил полноценно ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ при ООН Сергей... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:09
2022-02-17T20:20
в мире
россия
киев
украина
ситуация в днр и лнр
нато
сергей вершинин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773101651_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_878cffd142b6ccb51fb8cb724eba9f89.jpg
ООН, 17 фев – РИА Новости. Киев за 7 лет не исполнил полноценно ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ при ООН Сергей Вершинин."Спустя 7 лет ни одно из положений комплекса мер Украиной полноценно не выполнено, начиная с первого пункта прекращения огня. Корень проблемы – систематическое нежелание Киева вступать в прямой диалог с полномочными представителями Донецка и Луганска в контактной группе", - сказал Вершинин.Замглавы МИД также заявил, что власти Украины взяли курс на полный отказ от прямого взаимодействия с самопровозглашенными республиками Донбасса."Что мы наблюдаем сегодня, так это то, что Киев взял курс на полный отказ от прямого взаимодействия с Донбассом", - сказал Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773101651_71:0:1208:853_1920x0_80_0_0_e1c5e49a7a3daa1b2f040e1f3338355e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, ситуация в днр и лнр, нато, сергей вершинин, оон
19:09 17.02.2022 (обновлено: 20:20 17.02.2022)
 
МИД раскритиковал Киев за невыполнение Минских соглашений

Замглавы МИД Вершинин: Киев полноценно не выполнил ни одного пункта Минских соглашений

© REUTERS / General Staff of the Ukrainian Armed ForcesУкраинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / General Staff of the Ukrainian Armed Forces
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области
Читать ria.ru в
ООН, 17 фев – РИА Новости. Киев за 7 лет не исполнил полноценно ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ при ООН Сергей Вершинин.
"Спустя 7 лет ни одно из положений комплекса мер Украиной полноценно не выполнено, начиная с первого пункта прекращения огня. Корень проблемы – систематическое нежелание Киева вступать в прямой диалог с полномочными представителями Донецка и Луганска в контактной группе", - сказал Вершинин.
Замглавы МИД также заявил, что власти Украины взяли курс на полный отказ от прямого взаимодействия с самопровозглашенными республиками Донбасса.
"Что мы наблюдаем сегодня, так это то, что Киев взял курс на полный отказ от прямого взаимодействия с Донбассом", - сказал Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
 
В миреРоссияКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРНАТОСергей ВершининООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала