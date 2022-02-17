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МИД раскритиковал Киев за невыполнение Минских соглашений
МИД раскритиковал Киев за невыполнение Минских соглашений - РИА Новости, 17.02.2022
МИД раскритиковал Киев за невыполнение Минских соглашений
Киев за 7 лет не исполнил полноценно ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ при ООН Сергей... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:09
2022-02-17T19:09
2022-02-17T20:20
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Киев за 7 лет не исполнил полноценно ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ при ООН Сергей Вершинин."Спустя 7 лет ни одно из положений комплекса мер Украиной полноценно не выполнено, начиная с первого пункта прекращения огня. Корень проблемы – систематическое нежелание Киева вступать в прямой диалог с полномочными представителями Донецка и Луганска в контактной группе", - сказал Вершинин.Замглавы МИД также заявил, что власти Украины взяли курс на полный отказ от прямого взаимодействия с самопровозглашенными республиками Донбасса."Что мы наблюдаем сегодня, так это то, что Киев взял курс на полный отказ от прямого взаимодействия с Донбассом", - сказал Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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в мире, россия, киев, украина, ситуация в днр и лнр, нато, сергей вершинин, оон
19:09 17.02.2022 (обновлено: 20:20 17.02.2022)
МИД раскритиковал Киев за невыполнение Минских соглашений
Замглавы МИД Вершинин: Киев полноценно не выполнил ни одного пункта Минских соглашений