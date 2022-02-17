https://ria.ru/20220217/soglasheniya-1773397454.html

Зеленский назвал Минские соглашения бездарными

Зеленский назвал Минские соглашения бездарными - РИА Новости, 17.02.2022

Зеленский назвал Минские соглашения бездарными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения изначально были составлены бездарно и поставили Киев в проигрышную позицию. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:52

2022-02-17T17:52

2022-02-17T18:48

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

минские соглашения

владимир зеленский

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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения изначально были составлены бездарно и поставили Киев в проигрышную позицию."Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы "за". Вопрос в том, как это сделать. Этот документ — Минские соглашения — не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма", — сказал глава государства.По его словам, текст этого документа ставит Украину в изначально проигрышную позицию.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771715495.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, минские соглашения, владимир зеленский