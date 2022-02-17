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Зеленский назвал Минские соглашения бездарными
Зеленский назвал Минские соглашения бездарными - РИА Новости, 17.02.2022
Зеленский назвал Минские соглашения бездарными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения изначально были составлены бездарно и поставили Киев в проигрышную позицию. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:52
2022-02-17T18:48
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
минские соглашения
владимир зеленский
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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения изначально были составлены бездарно и поставили Киев в проигрышную позицию."Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы "за". Вопрос в том, как это сделать. Этот документ — Минские соглашения — не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма", — сказал глава государства.По его словам, текст этого документа ставит Украину в изначально проигрышную позицию.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, минские соглашения, владимир зеленский
17:52 17.02.2022 (обновлено: 18:48 17.02.2022)
 
Зеленский назвал Минские соглашения бездарными

Президент Украины Зеленский: Минские соглашения изначально были составлены бездарно

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения изначально были составлены бездарно и поставили Киев в проигрышную позицию.
"Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы "за". Вопрос в том, как это сделать. Этот документ — Минские соглашения — не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма", — сказал глава государства.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
По его словам, текст этого документа ставит Украину в изначально проигрышную позицию.
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве. 8 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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