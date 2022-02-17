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МИД подчеркнул важность выполнения Минских соглашений для деэскалации

МИД подчеркнул важность выполнения Минских соглашений для деэскалации - РИА Новости, 17.02.2022

МИД подчеркнул важность выполнения Минских соглашений для деэскалации

Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение Киевом минских соглашений, прекращение поставок оружия Украине, говорится в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:40

2022-02-17T17:40

2022-02-17T17:40

в мире

киев

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение Киевом минских соглашений, прекращение поставок оружия Украине, говорится в опубликованной МИД РФ письменной реакции на ответ США по гарантиям безопасности."Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это – принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", - говорится в тексте сообщения.

киев

украина

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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)