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МИД подчеркнул важность выполнения Минских соглашений для деэскалации
МИД подчеркнул важность выполнения Минских соглашений для деэскалации - РИА Новости, 17.02.2022
МИД подчеркнул важность выполнения Минских соглашений для деэскалации
Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение Киевом минских соглашений, прекращение поставок оружия Украине, говорится в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:40
2022-02-17T17:40
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение Киевом минских соглашений, прекращение поставок оружия Украине, говорится в опубликованной МИД РФ письменной реакции на ответ США по гарантиям безопасности."Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это – принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", - говорится в тексте сообщения.
киев
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:40 17.02.2022
 
МИД подчеркнул важность выполнения Минских соглашений для деэскалации

МИД в ответе США подчеркнул важность выполнения Минских соглашений для деэскалации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение Киевом минских соглашений, прекращение поставок оружия Украине, говорится в опубликованной МИД РФ письменной реакции на ответ США по гарантиям безопасности.
"Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это – принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", - говорится в тексте сообщения.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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