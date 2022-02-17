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Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом
Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом - РИА Новости, 17.02.2022
Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом
Верховная рада на заседании в четверг ратифицировала соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом. Такое решение поддержали... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:02
2022-02-17T13:02
2022-02-17T13:02
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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Верховная рада на заседании в четверг ратифицировала соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом. Такое решение поддержали 311 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Договор был подписан сторонами 12 октября 2021 года на саммите Украина-ЕС в Киеве.Подписанный документ предусматривает создание совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС, что будет способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок с равными условиями конкуренции. Также в соглашении речь идет о безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения, гармонизацию социальной сферы и защиты окружающей среды.Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что соглашение об общем авиационном пространстве - это "авиационный безвиз" одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков. По его словам, правительства Украины и стран ЕС больше не будут предоставлять назначения на тот или иной маршрут. Авиаперевозчики смогут сами договариваться о возможности рейсов и их количестве напрямую с аэропортами.Украина добивалась объединения украинского авиапространства с ЕС с 1999 года. Совет ЕС в 2006 году уполномочил Еврокомиссию начать с Киевом соответствующие переговоры.
https://ria.ru/20220217/mechty-1773230183.html
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евросоюз, в мире, денис шмыгаль, украина, еврокомиссия, верховная рада украины, киев
Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом
Рада ратифицировала соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС