Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/skorost-1773377015.html
Эксперт призвал снизить скоростной режим на пешеходных переходах
Эксперт призвал снизить скоростной режим на пешеходных переходах - РИА Новости, 17.02.2022
Эксперт призвал снизить скоростной режим на пешеходных переходах
Половина автонаездов (54%) на пешеходов фиксируется в зоне пешеходного перехода, необходимо обеспечить снижение скоростного режима в этих зонах, заявил... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:05
2022-02-17T17:06
общество
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153335/37/1533353733_0:225:2851:1829_1920x0_80_0_0_84cda84db1c254be1a0b7f3b638c7f77.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Половина автонаездов (54%) на пешеходов фиксируется в зоне пешеходного перехода, необходимо обеспечить снижение скоростного режима в этих зонах, заявил председатель МОД "Союз пешеходов России" Владимир Соколов."По данным научного центра БДД при МВД, в темное время суток в 2020 году было сбито 3090 человек, в светлое – 1,5 тысяч. Во-вторых, 40% граждан были сбиты на пешеходных переходах, 14% - в непосредственной близости от пешеходных переходов. Таким образом, если мы ликвидируем 54% автонаездов в зоне пешеходных переходов, то решим очень много задач по безопасности… Недостаточно, чтобы пешеходы были освещены: есть краска, светофор, необходимо обеспечивать снижение скоростного режима", - сказал Соколов. Также, по его данным, о необходимости снижения скорости говорит и то, что на регулируемых пешеходных переходах наезды происходят чаще, чем в нерегулируемых."Есть еще одна парадоксальная вещь, миф, который овладел всеми. Все говорят, что регулируемые пешеходные переходы безопаснее нерегулируемых. Согласно отчету, на регулируемых пешеходных переходах сбивается 28% пешеходов, а на нерегулируемых – 72%. Но только регулируемых пешеходов всего лишь 17%, таким образом на регулируемых пешеходных переходах сбивается в 1,9 раза больше в расчете на один пешеходный переход, чем на нерегулируемых. Это не значит, что они вредны, если убрать регулируемые пешеходные переходы, будет еще хуже", - отметил Соколов.Кроме этого, он подчеркнул, что существует множество примеров, которые показывают эффективность снижения скоростного режима."Есть масса примеров, когда снижение скоростного режима даже на 10 км/ч дало эффект, который не мог быть достигнут вложениями в 1 млрд рублей", - добавил Соколов.
https://ria.ru/20220203/sbil-1770969384.html
https://ria.ru/20220123/perekhod-1769116312.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153335/37/1533353733_412:0:2851:1829_1920x0_80_0_0_3f68a072fb17190a77e34c6f02c5c447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия
17:05 17.02.2022 (обновлено: 17:06 17.02.2022)
 
Эксперт призвал снизить скоростной режим на пешеходных переходах

Председатель "Союза пешеходов РФ" Соколов: половина автонаездов происходит на переходах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на одном из пешеходных переходов в Москве
Прохожие на одном из пешеходных переходов в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Прохожие на одном из пешеходных переходов в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Половина автонаездов (54%) на пешеходов фиксируется в зоне пешеходного перехода, необходимо обеспечить снижение скоростного режима в этих зонах, заявил председатель МОД "Союз пешеходов России" Владимир Соколов.
"По данным научного центра БДД при МВД, в темное время суток в 2020 году было сбито 3090 человек, в светлое – 1,5 тысяч. Во-вторых, 40% граждан были сбиты на пешеходных переходах, 14% - в непосредственной близости от пешеходных переходов. Таким образом, если мы ликвидируем 54% автонаездов в зоне пешеходных переходов, то решим очень много задач по безопасности… Недостаточно, чтобы пешеходы были освещены: есть краска, светофор, необходимо обеспечивать снижение скоростного режима", - сказал Соколов.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 21:54
В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе
Также, по его данным, о необходимости снижения скорости говорит и то, что на регулируемых пешеходных переходах наезды происходят чаще, чем в нерегулируемых.
"Есть еще одна парадоксальная вещь, миф, который овладел всеми. Все говорят, что регулируемые пешеходные переходы безопаснее нерегулируемых. Согласно отчету, на регулируемых пешеходных переходах сбивается 28% пешеходов, а на нерегулируемых – 72%. Но только регулируемых пешеходов всего лишь 17%, таким образом на регулируемых пешеходных переходах сбивается в 1,9 раза больше в расчете на один пешеходный переход, чем на нерегулируемых. Это не значит, что они вредны, если убрать регулируемые пешеходные переходы, будет еще хуже", - отметил Соколов.
Кроме этого, он подчеркнул, что существует множество примеров, которые показывают эффективность снижения скоростного режима.
"Есть масса примеров, когда снижение скоростного режима даже на 10 км/ч дало эффект, который не мог быть достигнут вложениями в 1 млрд рублей", - добавил Соколов.
ДТП с участием автомобиля Toyota на пешеходном переходе в Архангельске - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 10:48
В Архангельске женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе
 
ОбществоАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала