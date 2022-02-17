https://ria.ru/20220217/skorost-1773377015.html

Эксперт призвал снизить скоростной режим на пешеходных переходах

Эксперт призвал снизить скоростной режим на пешеходных переходах - РИА Новости, 17.02.2022

Эксперт призвал снизить скоростной режим на пешеходных переходах

Половина автонаездов (54%) на пешеходов фиксируется в зоне пешеходного перехода, необходимо обеспечить снижение скоростного режима в этих зонах, заявил... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:05

2022-02-17T17:05

2022-02-17T17:06

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Половина автонаездов (54%) на пешеходов фиксируется в зоне пешеходного перехода, необходимо обеспечить снижение скоростного режима в этих зонах, заявил председатель МОД "Союз пешеходов России" Владимир Соколов."По данным научного центра БДД при МВД, в темное время суток в 2020 году было сбито 3090 человек, в светлое – 1,5 тысяч. Во-вторых, 40% граждан были сбиты на пешеходных переходах, 14% - в непосредственной близости от пешеходных переходов. Таким образом, если мы ликвидируем 54% автонаездов в зоне пешеходных переходов, то решим очень много задач по безопасности… Недостаточно, чтобы пешеходы были освещены: есть краска, светофор, необходимо обеспечивать снижение скоростного режима", - сказал Соколов. Также, по его данным, о необходимости снижения скорости говорит и то, что на регулируемых пешеходных переходах наезды происходят чаще, чем в нерегулируемых."Есть еще одна парадоксальная вещь, миф, который овладел всеми. Все говорят, что регулируемые пешеходные переходы безопаснее нерегулируемых. Согласно отчету, на регулируемых пешеходных переходах сбивается 28% пешеходов, а на нерегулируемых – 72%. Но только регулируемых пешеходов всего лишь 17%, таким образом на регулируемых пешеходных переходах сбивается в 1,9 раза больше в расчете на один пешеходный переход, чем на нерегулируемых. Это не значит, что они вредны, если убрать регулируемые пешеходные переходы, будет еще хуже", - отметил Соколов.Кроме этого, он подчеркнул, что существует множество примеров, которые показывают эффективность снижения скоростного режима."Есть масса примеров, когда снижение скоростного режима даже на 10 км/ч дало эффект, который не мог быть достигнут вложениями в 1 млрд рублей", - добавил Соколов.

https://ria.ru/20220203/sbil-1770969384.html

https://ria.ru/20220123/perekhod-1769116312.html

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общество, авто, россия