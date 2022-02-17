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В Саратовской области сгорела скорая
В Саратовской области сгорела скорая - РИА Новости, 17.02.2022
В Саратовской области сгорела скорая
Автомобиль скорой медицинской помощи сгорел в четверг на дороге близ райцентра Екатериновка Саратовской области, никто не пострадал, сообщил региональный... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T20:50
2022-02-17T20:50
2022-02-17T20:56
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости. Автомобиль скорой медицинской помощи сгорел в четверг на дороге близ райцентра Екатериновка Саратовской области, никто не пострадал, сообщил региональный минздрав в Instagram.Инцидент произошел около 15.00 (14.00 мск) примерно в 13 километрах от Екатериновки."Сгорел автомобиль скорой медицинской помощи, принадлежащий местной районной больнице. Автомашина возвращалась на базу без пациента. Внезапно из-под приборной панели начал идти дым с языками пламени. Бригада оперативно покинула автомобиль и вызвала пожарных. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.На видео, опубликованном минздравом в Instagram, запечатлено, как автомобиль скорой помощи полыхает огнем у обочины дороги, а от него идет густой черный дым.В настоящее время решается вопрос пополнения автопарка санитарного транспорта местной больницы дополнительным транспортом, чтобы обеспечить своевременное прибытие на вызовы к нуждающимся пациентам, добавили в ведомстве.
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происшествия, саратовская область
20:50 17.02.2022 (обновлено: 20:56 17.02.2022)
В Саратовской области сгорела скорая
Машина скорой помощи сгорела на дороге в Саратовской области, пострадавших нет
САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости.
Автомобиль скорой медицинской помощи сгорел в четверг на дороге близ райцентра Екатериновка Саратовской области, никто не пострадал, сообщил региональный минздрав в Instagram
.
Инцидент произошел около 15.00 (14.00 мск) примерно в 13 километрах от Екатериновки.
"Сгорел автомобиль скорой
медицинской помощи, принадлежащий местной районной больнице. Автомашина возвращалась на базу без пациента. Внезапно из-под приборной панели начал идти дым с языками пламени. Бригада оперативно покинула автомобиль и вызвала пожарных. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном минздравом в Instagram, запечатлено, как автомобиль скорой помощи полыхает огнем у обочины дороги, а от него идет густой черный дым.
В настоящее время решается вопрос пополнения автопарка санитарного транспорта местной больницы дополнительным транспортом, чтобы обеспечить своевременное прибытие на вызовы к нуждающимся пациентам, добавили в ведомстве.