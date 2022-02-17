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В Саратовской области сгорела скорая

В Саратовской области сгорела скорая - РИА Новости, 17.02.2022

В Саратовской области сгорела скорая

Автомобиль скорой медицинской помощи сгорел в четверг на дороге близ райцентра Екатериновка Саратовской области, никто не пострадал, сообщил региональный... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T20:50

2022-02-17T20:50

2022-02-17T20:56

происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости. Автомобиль скорой медицинской помощи сгорел в четверг на дороге близ райцентра Екатериновка Саратовской области, никто не пострадал, сообщил региональный минздрав в Instagram.Инцидент произошел около 15.00 (14.00 мск) примерно в 13 километрах от Екатериновки."Сгорел автомобиль скорой медицинской помощи, принадлежащий местной районной больнице. Автомашина возвращалась на базу без пациента. Внезапно из-под приборной панели начал идти дым с языками пламени. Бригада оперативно покинула автомобиль и вызвала пожарных. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.На видео, опубликованном минздравом в Instagram, запечатлено, как автомобиль скорой помощи полыхает огнем у обочины дороги, а от него идет густой черный дым.В настоящее время решается вопрос пополнения автопарка санитарного транспорта местной больницы дополнительным транспортом, чтобы обеспечить своевременное прибытие на вызовы к нуждающимся пациентам, добавили в ведомстве.

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область