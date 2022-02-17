00:48 17.02.2022 (обновлено: 00:49 17.02.2022)
Шольц и Байден заявили, что ситуация вокруг Украины остается серьезной
Канцлер ФРГ Шольц и президент США Байден: ситуация вокруг Украины остается серьезной
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонный разговор в среду, отметили, что ситуация вокруг Украины остается серьезной, существенного отвода войск РФ от украинских границ не наблюдается, заявил журналистам представитель кабмина ФРГ.
"Федеральный канцлер Олаф Шольц сегодня вечером в телефонном разоворе с президентом США Джо Байденм обменялись мнениями о ситуации на и вокруг Украины. Оба были едины в том, что ситуацию в регионе ввиду масштабного скопления российских войск в пограничных с Украиной районах нужно оценивать как чрезвычайно серьезную. Риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется, необходима крайняя бдительность, существенного отвода российских войск пока не наблюдается", - заявил представитель кабмина.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.