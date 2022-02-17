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В Кремле ответили на вопрос о деле против российского ученого в Германии
В Кремле ответили на вопрос о деле против российского ученого в Германии - РИА Новости, 17.02.2022
В Кремле ответили на вопрос о деле против российского ученого в Германии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией по делу ученого, которого в Германии обвиняют в передаче сведений... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:02
2022-02-17T16:33
россия
германия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией по делу ученого, которого в Германии обвиняют в передаче сведений российской разведке.Представителя Кремля попросили прокомментировать процесс в Германии по делу российского ученого, который обвиняется в передаче российской разведке сведений о разработке европейской ракеты-носителя."Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией на этот счет. Ничего не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам.
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россия, германия, в мире, дмитрий песков
14:02 17.02.2022 (обновлено: 16:33 17.02.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о деле против российского ученого в Германии

Песков: Кремль не располагает информацией по делу российского ученого в Германии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией по делу ученого, которого в Германии обвиняют в передаче сведений российской разведке.
Представителя Кремля попросили прокомментировать процесс в Германии по делу российского ученого, который обвиняется в передаче российской разведке сведений о разработке европейской ракеты-носителя.
"Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией на этот счет. Ничего не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 11:42
В ФРГ назвали дату начала суда над подозреваемым в шпионаже россиянином
 
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