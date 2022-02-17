https://ria.ru/20220217/shpionazh-1773324357.html

В Кремле ответили на вопрос о деле против российского ученого в Германии

В Кремле ответили на вопрос о деле против российского ученого в Германии - РИА Новости, 17.02.2022

В Кремле ответили на вопрос о деле против российского ученого в Германии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией по делу ученого, которого в Германии обвиняют в передаче сведений... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:02

2022-02-17T14:02

2022-02-17T16:33

россия

германия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией по делу ученого, которого в Германии обвиняют в передаче сведений российской разведке.Представителя Кремля попросили прокомментировать процесс в Германии по делу российского ученого, который обвиняется в передаче российской разведке сведений о разработке европейской ракеты-носителя."Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией на этот счет. Ничего не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220203/sud-1770821403.html

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россия, германия, в мире, дмитрий песков