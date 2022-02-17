https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773281150.html

Европарламент призвал добавить коррупцию в список преступлений для санкций

Европарламент призвал добавить коррупцию в список преступлений для санкций - РИА Новости, 17.02.2022

Европарламент призвал добавить коррупцию в список преступлений для санкций

Депутаты Европейского парламента в четверг утвердили доклад по ситуации с защитой прав человека в мире, в котором в очередной раз призвали ЕС добавить... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:33

2022-02-17T11:33

2022-02-17T11:33

санкции

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жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в четверг утвердили доклад по ситуации с защитой прав человека в мире, в котором в очередной раз призвали ЕС добавить коррупционные преступления в список нарушений прав человека, за которые будут вводиться европейские санкции.Доклад был одобрен 487 парламентариями, против проголосовали 80, 120 воздержались. Резолюции и доклады Европейского парламента не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер, однако страны Евросоюза прислушиваются к мнению депутатов."Депутаты Европарламента благодарны странам ЕС за введение первых персональных санкций в рамках глобального режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека… Вместе с тем, для того, чтобы обеспечить эффективное преследование экономических и финансовых пособников нарушителей прав человека, коррупционные действия также должны быть включены в список санкционного режима", - указали евродепутаты.Парламентарии в своем докладе также высказались за более эффективную борьбу с экологическими преступлениями, за продвижение прав женщин, включая защиту прав в области сексуального и репродуктивного здоровья, борьбу с преследованием независимых СМИ."Среди предлагаемых мер и действий депутаты настоятельно призывают ЕС внедрить общеевропейскую схему выдачи краткосрочных виз для временного перемещения правозащитников, поскольку они часто сталкиваются с угрозами и опасными условиями жизни", - указывается в заявлении ЕП.Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Евросоюз 2 марта 2021 года впервые применил санкции в рамках этого нового режима против четырех граждан России.Затем список расширялся, в него добавили фигурантов из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Сейчас под санкциями в рамках этого режима числятся порядка двадцати физлиц и организаций.Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.

https://ria.ru/20220217/posledstviya-1773237614.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220213/posol-1772565828.html

https://ria.ru/20220217/vbrosy-1773181005.html

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санкции, в мире, жозеп боррель, россия, европарламент, евросоюз, европа