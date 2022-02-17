https://ria.ru/20220217/rets-1773354567.html

РЭЦ: продукты из РФ появятся на полках ритейлера Ближнего Востока Lulu

РЭЦ: продукты из РФ появятся на полках ритейлера Ближнего Востока Lulu - РИА Новости, 17.02.2022

РЭЦ: продукты из РФ появятся на полках ритейлера Ближнего Востока Lulu

Российские мясо курицы и подсолнечное масло будут продаваться в магазинах крупнейшей торговой сети на Ближнем Востоке Lulu, сообщила глава Российского... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:57

2022-02-17T15:57

2022-02-17T15:57

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

вероника никишина

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские мясо курицы и подсолнечное масло будут продаваться в магазинах крупнейшей торговой сети на Ближнем Востоке Lulu, сообщила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."На полках супермаркетов одной из крупнейших торговых сетей Ближнего Востока Lulu появятся подсолнечное масло и мясо птицы из России", - сказала Никишина на продовольственной выставке Gulfood-2022 в Дубае. Об этом с операционным директором Lulu Group International Салимом Ви договорились крупные российские производители. Встречу организовали при поддержке Российского экспортного центра.Сеть супермаркетов Lulu представляет собой 224 магазина в 22 странах мира, в том числе в ОАЭ, Омане, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Египте, Саудовской Аравии, Малайзии, Индонезии и Индии."Взыскательные арабские потребители уже оценили вкус и качество российских продуктов питания. Наши экспортеры в пятый раз при поддержке Российского экспортного центра участвуют в выставке Gulfood. В местном ритейле уже появляются российские товары. Так, например, популярны наше подсолнечное масло и мясо птицы, кондитерская продукция", - отметил директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Руслан Царгуш.На выставке Gulfood 2022, которая открылась 13 февраля и продлится до 17 февраля в Дубае, при поддержке Российского экспортного центра свои товары представляют более 60 российских компаний АПК, в том числе производители мясной и молочной, масложировой продукции, зерновых, кондитерских изделий и напитков. За четыре дня экспозиции состоялись 432 деловые встречи российских производителей с потенциальными покупателями и партнерами с общим денежным потенциалом 26,9 миллиона долларов.

https://ria.ru/20220215/reyting-1772912518.html

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российский экспортный центр (рэц), экспорт, вероника никишина