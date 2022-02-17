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В Липецкой области стартует новая социальная программа "Мой двор"
В Липецкой области стартует новая социальная программа "Мой двор" - РИА Новости, 17.02.2022
В Липецкой области стартует новая социальная программа "Мой двор"
Проект новой социальной программы "Мой двор" приняли в четверг на сессии областного парламента, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:11
2022-02-17T16:11
2022-02-17T16:10
липецкая область
липецк
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ЛИПЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Проект новой социальной программы "Мой двор" приняли в четверг на сессии областного парламента, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, проект программы предполагает широкомасштабный ремонт дворов, на его реализацию из областного и местного бюджетов будет выделено 500 миллионов рублей. Программа стартует в этом году, а завершится в 2024 году.Артамонов отметил, что ремонтировать дворы будут комплексно. Предполагается замена асфальтного покрытия, оборудование парковок, установка спортивных и игровых комплексов, озеленение, новое освещение, монтаж систем видеонаблюдения. Что именно необходимо каждому, вошедшему в программу двору, решат жители. На первом этапе в проект войдут Липецк и Елец, в перспективе рассматривается присоединение других городов области."Это большой проект, разработанный по просьбам жителей, направленный на улучшение облика наших городов и повышение качества жизни населения. Если программа окажется востребованной, то мы готовы выделять дополнительные средства на её реализацию", – сказал Артамонов.
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липецк, елец, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 17 фев - РИА Новости
. Проект новой социальной программы "Мой двор" приняли в четверг на сессии областного парламента, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, проект программы предполагает широкомасштабный ремонт дворов, на его реализацию из областного и местного бюджетов будет выделено 500 миллионов рублей. Программа стартует в этом году, а завершится в 2024 году.
Артамонов отметил, что ремонтировать дворы будут комплексно. Предполагается замена асфальтного покрытия, оборудование парковок, установка спортивных и игровых комплексов, озеленение, новое освещение, монтаж систем видеонаблюдения. Что именно необходимо каждому, вошедшему в программу двору, решат жители. На первом этапе в проект войдут Липецк и Елец, в перспективе рассматривается присоединение других городов области.
"Это большой проект, разработанный по просьбам жителей, направленный на улучшение облика наших городов и повышение качества жизни населения. Если программа окажется востребованной, то мы готовы выделять дополнительные средства на её реализацию", – сказал Артамонов.