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Минобрнауки создаст для вузов рекомендации по поддержке молодых семей
Минобрнауки создаст для вузов рекомендации по поддержке молодых семей - РИА Новости, 17.02.2022
Минобрнауки создаст для вузов рекомендации по поддержке молодых семей
Минобрнауки планирует до 1 сентября оформить методические рекомендации для вузов по поддержке молодых семей, заявил замминистра науки и высшего образования... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:13
2022-02-17T11:13
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
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россия
образование - общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минобрнауки планирует до 1 сентября оформить методические рекомендации для вузов по поддержке молодых семей, заявил замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров.По его словам, Минобрнауки запустило отдельный мониторинг, в ходе которого по каждому вузу собирается весь комплекс мер по поддержке студенческих семей."С тем, чтобы в этом году до 1 сентября мы могли бы оформить методические рекомендации для всех образовательных организаций по поддержке молодых семей", - сказал Гуров на заседании комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество, единая россия, россия, образование - общество
11:13 17.02.2022
 
Минобрнауки создаст для вузов рекомендации по поддержке молодых семей

Минобрнауки создаст для вузов методические рекомендации по поддержке молодых семей

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минобрнауки планирует до 1 сентября оформить методические рекомендации для вузов по поддержке молодых семей, заявил замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров.
По его словам, Минобрнауки запустило отдельный мониторинг, в ходе которого по каждому вузу собирается весь комплекс мер по поддержке студенческих семей.
"С тем, чтобы в этом году до 1 сентября мы могли бы оформить методические рекомендации для всех образовательных организаций по поддержке молодых семей", - сказал Гуров на заседании комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 10:34
Приемная кампания в вузах начнется 20 июня
 
Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)ОбществоЕдиная РоссияРоссияОбразование - Общество
 
 
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