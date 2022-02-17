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Минобрнауки создаст для вузов рекомендации по поддержке молодых семей

Минобрнауки создаст для вузов рекомендации по поддержке молодых семей - РИА Новости, 17.02.2022

Минобрнауки создаст для вузов рекомендации по поддержке молодых семей

Минобрнауки планирует до 1 сентября оформить методические рекомендации для вузов по поддержке молодых семей, заявил замминистра науки и высшего образования... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:13

2022-02-17T11:13

2022-02-17T11:13

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минобрнауки планирует до 1 сентября оформить методические рекомендации для вузов по поддержке молодых семей, заявил замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров.По его словам, Минобрнауки запустило отдельный мониторинг, в ходе которого по каждому вузу собирается весь комплекс мер по поддержке студенческих семей."С тем, чтобы в этом году до 1 сентября мы могли бы оформить методические рекомендации для всех образовательных организаций по поддержке молодых семей", - сказал Гуров на заседании комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.

https://ria.ru/20220217/falkov-1773265128.html

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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество, единая россия, россия, образование - общество