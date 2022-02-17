https://ria.ru/20220217/putin-1773374371.html

Путин рассказал о позитивной динамике с доходами бюджета

Путин рассказал о позитивной динамике с доходами бюджета - РИА Новости, 17.02.2022

Путин рассказал о позитивной динамике с доходами бюджета

Позитивная динамика доходов бюджета РФ в текущем году сохраняется, это позволяет запускать новые меры для развития экономики и укрепления социальной сферы,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:51

2022-02-17T16:51

2022-02-17T17:34

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Позитивная динамика доходов бюджета РФ в текущем году сохраняется, это позволяет запускать новые меры для развития экономики и укрепления социальной сферы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг."В отличие от многих других ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом - 0,4% ВВП. Напомню, что годом ранее у нас был зафиксирован дефицит - 3,8%. Объем ненефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 триллиона рублей. При этом доходы четвертого квартала более чем на 20% превысили прогноз правительства, представленный вместе с законом о бюджете", - сказал Путин."В текущем году такая позитивная динамика сохраняется. В январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее. Подчеркну, устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые дополнительные меры для развития экономики и инфраструктуры, для укрепления социальной сферы и поддержки российских семей", - добавил президент.Закон о бюджете на текущий год предполагает доходы в объеме 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), расходы - 23,69 триллиона (17,8% ВВП). Таким образом, профицит запланирован на уровне 1,33 триллиона рублей (1% ВВП).Министр финансов России Антон Силуанов в среду заявил, что основные параметры бюджета на 2022 год планируется значительно увеличить как по доходам, так и по расходам. При этом власти не намерены отступать от бюджетного правила. По словам Силуанова, уточненные параметры бюджета будут обсуждаться в правительстве, возможно, уже на ближайшей неделе.

https://ria.ru/20220217/putin-1773374893.html

https://ria.ru/20220217/ekonomika-1773375523.html

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экономика, владимир путин, россия