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https://ria.ru/20220217/putin-1773374371.html
Путин рассказал о позитивной динамике с доходами бюджета
Путин рассказал о позитивной динамике с доходами бюджета - РИА Новости, 17.02.2022
Путин рассказал о позитивной динамике с доходами бюджета
Позитивная динамика доходов бюджета РФ в текущем году сохраняется, это позволяет запускать новые меры для развития экономики и укрепления социальной сферы,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:51
2022-02-17T17:34
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Позитивная динамика доходов бюджета РФ в текущем году сохраняется, это позволяет запускать новые меры для развития экономики и укрепления социальной сферы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг."В отличие от многих других ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом - 0,4% ВВП. Напомню, что годом ранее у нас был зафиксирован дефицит - 3,8%. Объем ненефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 триллиона рублей. При этом доходы четвертого квартала более чем на 20% превысили прогноз правительства, представленный вместе с законом о бюджете", - сказал Путин."В текущем году такая позитивная динамика сохраняется. В январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее. Подчеркну, устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые дополнительные меры для развития экономики и инфраструктуры, для укрепления социальной сферы и поддержки российских семей", - добавил президент.Закон о бюджете на текущий год предполагает доходы в объеме 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), расходы - 23,69 триллиона (17,8% ВВП). Таким образом, профицит запланирован на уровне 1,33 триллиона рублей (1% ВВП).Министр финансов России Антон Силуанов в среду заявил, что основные параметры бюджета на 2022 год планируется значительно увеличить как по доходам, так и по расходам. При этом власти не намерены отступать от бюджетного правила. По словам Силуанова, уточненные параметры бюджета будут обсуждаться в правительстве, возможно, уже на ближайшей неделе.
https://ria.ru/20220217/putin-1773374893.html
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экономика, владимир путин, россия
16:51 17.02.2022 (обновлено: 17:34 17.02.2022)
 
Путин рассказал о позитивной динамике с доходами бюджета

Президент Путин заявил, что позитивная динамика с доходами бюджета сохраняется

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Позитивная динамика доходов бюджета РФ в текущем году сохраняется, это позволяет запускать новые меры для развития экономики и укрепления социальной сферы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг.
"В отличие от многих других ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом - 0,4% ВВП. Напомню, что годом ранее у нас был зафиксирован дефицит - 3,8%. Объем ненефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 триллиона рублей. При этом доходы четвертого квартала более чем на 20% превысили прогноз правительства, представленный вместе с законом о бюджете", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Путин призвал обеспечить стабильность ключевых макропоказателей
"В текущем году такая позитивная динамика сохраняется. В январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее. Подчеркну, устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые дополнительные меры для развития экономики и инфраструктуры, для укрепления социальной сферы и поддержки российских семей", - добавил президент.
Закон о бюджете на текущий год предполагает доходы в объеме 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), расходы - 23,69 триллиона (17,8% ВВП). Таким образом, профицит запланирован на уровне 1,33 триллиона рублей (1% ВВП).
Министр финансов России Антон Силуанов в среду заявил, что основные параметры бюджета на 2022 год планируется значительно увеличить как по доходам, так и по расходам. При этом власти не намерены отступать от бюджетного правила. По словам Силуанова, уточненные параметры бюджета будут обсуждаться в правительстве, возможно, уже на ближайшей неделе.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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