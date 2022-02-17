https://ria.ru/20220217/puteshestviya-1773344156.html

Туроператоры назвали минимальную стоимость путевок на 23 февраля

Туроператоры назвали минимальную стоимость путевок на 23 февраля - РИА Новости, 17.02.2022

Туроператоры назвали минимальную стоимость путевок на 23 февраля

Средняя стоимость недельного отдыха на 23 февраля в России и за рубежом начинается от 40 тысяч рублей на двоих, сообщила исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:27

2022-02-17T17:27

2022-02-17T17:27

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новости - туризм

23 февраля

доминикана

мальдивы

ассоциация туроператоров россии (атор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Средняя стоимость недельного отдыха на 23 февраля в России и за рубежом начинается от 40 тысяч рублей на двоих, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Спрос на праздники выше, чем на предыдущую и следующую недели. Туры с заездом 19 февраля и возвратом 24-го пользуются повышенным спросом, что неизбежно приводит к небольшому росту цен", — рассказала она.Активнее всего продаются предложения за границу стоимостью от 55 до 60 тысяч рублей на двоих на неделю в гостиницы категории три звезды и выше. Чаще всего россияне бронируют туры в Египет, ОАЭ, на Сейшелы и Мальдивы.По словам Ломидзе, популярны также Доминикана и Таиланд. "Таиланд имеет все шансы быстро войти в пятерку запрашиваемых направлений, как только появится другой объем перевозки. У нас пока не разрешены чартеры туда, только регулярные рейсы", — уточнила она.

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