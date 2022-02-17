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Туроператоры назвали минимальную стоимость путевок на 23 февраля
Туроператоры назвали минимальную стоимость путевок на 23 февраля - РИА Новости, 17.02.2022
Туроператоры назвали минимальную стоимость путевок на 23 февраля
Средняя стоимость недельного отдыха на 23 февраля в России и за рубежом начинается от 40 тысяч рублей на двоих, сообщила исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:27
2022-02-17T17:27
2022-02-17T17:27
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23 февраля
доминикана
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Средняя стоимость недельного отдыха на 23 февраля в России и за рубежом начинается от 40 тысяч рублей на двоих, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Спрос на праздники выше, чем на предыдущую и следующую недели. Туры с заездом 19 февраля и возвратом 24-го пользуются повышенным спросом, что неизбежно приводит к небольшому росту цен", — рассказала она.Активнее всего продаются предложения за границу стоимостью от 55 до 60 тысяч рублей на двоих на неделю в гостиницы категории три звезды и выше. Чаще всего россияне бронируют туры в Египет, ОАЭ, на Сейшелы и Мальдивы.По словам Ломидзе, популярны также Доминикана и Таиланд. "Таиланд имеет все шансы быстро войти в пятерку запрашиваемых направлений, как только появится другой объем перевозки. У нас пока не разрешены чартеры туда, только регулярные рейсы", — уточнила она.
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туризм, новости - туризм, 23 февраля, доминикана, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, таиланд, египет, оаэ
Туроператоры назвали минимальную стоимость путевок на 23 февраля
АТОР: стоимость туров на 23 февраля начинается от 40 тысяч рублей
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Средняя стоимость недельного отдыха на 23 февраля в России и за рубежом начинается от 40 тысяч рублей на двоих, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Спрос на праздники выше, чем на предыдущую и следующую недели. Туры с заездом 19 февраля и возвратом 24-го пользуются повышенным спросом, что неизбежно приводит к небольшому росту цен", — рассказала она.
Активнее всего продаются предложения за границу стоимостью от 55 до 60 тысяч рублей на двоих на неделю в гостиницы категории три звезды и выше. Чаще всего россияне бронируют туры в Египет, ОАЭ, на Сейшелы и Мальдивы.
По словам Ломидзе, популярны также Доминикана и Таиланд.
"Таиланд имеет все шансы быстро войти в пятерку запрашиваемых направлений, как только появится другой объем перевозки. У нас пока не разрешены чартеры туда, только регулярные рейсы", — уточнила она.