https://ria.ru/20220217/puteshestviya-1773335684.html
Ростуризм подготовил памятку для иностранных путешественников
Ростуризм подготовил памятку для иностранных путешественников - РИА Новости, 17.02.2022
Ростуризм подготовил памятку для иностранных путешественников
Ростуризм рассказал о правилах путешествия для иностранных туристов, сообщается в Инстаграме главы ведомства Зарины Догузовой. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:31
2022-02-17T15:31
2022-02-17T15:31
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ростуризм рассказал о правилах путешествия для иностранных туристов, сообщается в Инстаграме главы ведомства Зарины Догузовой.Сейчас гости из 80 стран могут посещать Россию, сделав ПЦР-тест не ранее чем за 48 часов до визита и заполнив анкету.Визы выдаются гражданам государств, которые есть в распоряжении кабинета министров РФ. Причем электронные разрешения на въезд получить пока нельзя.Документ с QR-кодом на границе не проверяют, но он может потребоваться при заселении в отели или посещении ресторанов и массовых мероприятий.При появлении симптомов COVID-19 туристам рекомендуют обратиться в медицинскую организацию для сдачи теста и до получения результатов соблюдать режим изоляции в гостинице. Стоимость анализа — от 1,5 до четырех тысяч рублей.При положительном результате ПЦР-анализа турист должен отправиться на семидневную изоляцию. На третий день он может сдать еще один тест, и, если болезнь не подтвердится, продолжить путешествие. Расходы, связанные с пребыванием на карантине, несет сам иностранец или его страховщик.При ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу или позвонить по телефону экстренной помощи — 112.
https://ria.ru/20220214/priglashenie-1772801833.html
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туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Ростуризм подготовил памятку для иностранных путешественников
Ростуризм подготовил памятку для иностранцев, планирующих визит в Россию
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Ростуризм рассказал о правилах путешествия для иностранных туристов, сообщается
в Инстаграме главы ведомства Зарины Догузовой.
Сейчас гости из 80 стран могут посещать Россию, сделав ПЦР-тест не ранее чем за 48 часов до визита и заполнив анкету.
Визы выдаются гражданам государств, которые есть в распоряжении кабинета министров РФ. Причем электронные разрешения на въезд получить пока нельзя.
Документ с QR-кодом на границе не проверяют, но он может потребоваться при заселении в отели или посещении ресторанов и массовых мероприятий.
При появлении симптомов COVID-19 туристам рекомендуют обратиться в медицинскую организацию для сдачи теста и до получения результатов соблюдать режим изоляции в гостинице. Стоимость анализа — от 1,5 до четырех тысяч рублей.
При положительном результате ПЦР-анализа турист должен отправиться на семидневную изоляцию. На третий день он может сдать еще один тест, и, если болезнь не подтвердится, продолжить путешествие. Расходы, связанные с пребыванием на карантине, несет сам иностранец или его страховщик.
При ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу или позвонить по телефону экстренной помощи — 112.