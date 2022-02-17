https://ria.ru/20220217/puteshestviya-1773335684.html

Ростуризм подготовил памятку для иностранных путешественников

Ростуризм подготовил памятку для иностранных путешественников - РИА Новости, 17.02.2022

Ростуризм подготовил памятку для иностранных путешественников

Ростуризм рассказал о правилах путешествия для иностранных туристов, сообщается в Инстаграме главы ведомства Зарины Догузовой. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:31

2022-02-17T15:31

2022-02-17T15:31

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ростуризм рассказал о правилах путешествия для иностранных туристов, сообщается в Инстаграме главы ведомства Зарины Догузовой.Сейчас гости из 80 стран могут посещать Россию, сделав ПЦР-тест не ранее чем за 48 часов до визита и заполнив анкету.Визы выдаются гражданам государств, которые есть в распоряжении кабинета министров РФ. Причем электронные разрешения на въезд получить пока нельзя.Документ с QR-кодом на границе не проверяют, но он может потребоваться при заселении в отели или посещении ресторанов и массовых мероприятий.При появлении симптомов COVID-19 туристам рекомендуют обратиться в медицинскую организацию для сдачи теста и до получения результатов соблюдать режим изоляции в гостинице. Стоимость анализа — от 1,5 до четырех тысяч рублей.При положительном результате ПЦР-анализа турист должен отправиться на семидневную изоляцию. На третий день он может сдать еще один тест, и, если болезнь не подтвердится, продолжить путешествие. Расходы, связанные с пребыванием на карантине, несет сам иностранец или его страховщик.При ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу или позвонить по телефону экстренной помощи — 112.

https://ria.ru/20220214/priglashenie-1772801833.html

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

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туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)