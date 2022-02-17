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Стюардесса объяснила, почему опасно менять место в самолете

Стюардесса объяснила, почему опасно менять место в самолете - РИА Новости, 17.02.2022

Стюардесса объяснила, почему опасно менять место в самолете

Стюардесса объяснила, почему пассажиры в самолете должны сидеть на своих местах, сообщает The Sun. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T00:30

2022-02-17T00:30

2022-02-17T00:30

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туризм

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пассажиры

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стюардесса объяснила, почему пассажиры в самолете должны сидеть на своих местах, сообщает The Sun.Серенити Хейли, работающая в американской авиакомпании, рассказала, что перед рейсом проходит процедура взвешивания и балансировки лайнера. Это позволяет убедиться, что судно не перегружено и может благополучно взлететь."Когда путешественник пересаживается, он нарушает баланс самолета, чего без предупреждения экипажа делать не следует", — говорит она.К тому же, если пассажиры меняются местами без разрешения, бортпроводники вынуждены искать по всему салону тех, например, кто заказал особое питание.

https://ria.ru/20220215/styuardessa-1772710623.html

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