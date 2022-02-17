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Стюардесса объяснила, почему опасно менять место в самолете
Стюардесса объяснила, почему опасно менять место в самолете - РИА Новости, 17.02.2022
Стюардесса объяснила, почему опасно менять место в самолете
Стюардесса объяснила, почему пассажиры в самолете должны сидеть на своих местах, сообщает The Sun. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T00:30
2022-02-17T00:30
2022-02-17T00:30
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стюардесса объяснила, почему пассажиры в самолете должны сидеть на своих местах, сообщает The Sun.Серенити Хейли, работающая в американской авиакомпании, рассказала, что перед рейсом проходит процедура взвешивания и балансировки лайнера. Это позволяет убедиться, что судно не перегружено и может благополучно взлететь."Когда путешественник пересаживается, он нарушает баланс самолета, чего без предупреждения экипажа делать не следует", — говорит она.К тому же, если пассажиры меняются местами без разрешения, бортпроводники вынуждены искать по всему салону тех, например, кто заказал особое питание.
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туризм, новости - туризм, пассажиры
Стюардесса объяснила, почему опасно менять место в самолете
Стюардесса рассказала, почему пассажирам опасно менять место в самолете без разрешения
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Стюардесса объяснила, почему пассажиры в самолете должны сидеть на своих местах, сообщает
The Sun.
Серенити Хейли, работающая в американской авиакомпании, рассказала, что перед рейсом проходит процедура взвешивания и балансировки лайнера. Это позволяет убедиться, что судно не перегружено и может благополучно взлететь.
"Когда путешественник пересаживается, он нарушает баланс самолета, чего без предупреждения экипажа делать не следует", — говорит она.
К тому же, если пассажиры меняются местами без разрешения, бортпроводники вынуждены искать по всему салону тех, например, кто заказал особое питание.