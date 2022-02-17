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Украина начала массированные провокации в Донбассе, заявили в Луганске

Украина начала массированные провокации в Донбассе, заявили в Луганске - РИА Новости, 17.02.2022

Украина начала массированные провокации в Донбассе, заявили в Луганске

Обстреливая территорию самопровозглашенных республик Донбасса из тяжелого вооружения, в том числе крупнокалиберных минометов, Киев целенаправленно нарушает меры РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:54

2022-02-17T10:54

2022-02-17T10:54

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Обстреливая территорию самопровозглашенных республик Донбасса из тяжелого вооружения, в том числе крупнокалиберных минометов, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики утром в четверг открыли огонь по восьми населенным пунктам республики."Украина устала ждать "российского вторжения" и сегодня утром начала массированные провокации вдоль всей линии соприкосновения. Используются тяжёлые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. С начала года - ничего подобного нашими наблюдателями не фиксировалось. Это циничное и целенаправленное нарушение Киевом мер по устойчивому режиму прекращения огня, подписанных в июле 2020 года", - заявил Мирошник.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773206151.html

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