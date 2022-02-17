https://ria.ru/20220217/produkty-1773333971.html

РЭЦ: российские продукты появятся в торгсетях стран Персидского залива

РЭЦ: российские продукты появятся в торгсетях стран Персидского залива - РИА Новости, 17.02.2022

РЭЦ: российские продукты появятся в торгсетях стран Персидского залива

Продукция российских сельскохозяйственных экспортеров появится на полках супермаркетов Объединенных Арабских Эмиратов и других стран Персидского залива, заявила РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:42

2022-02-17T14:42

2022-02-17T14:41

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

экспорт

россия

оаэ

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Продукция российских сельскохозяйственных экспортеров появится на полках супермаркетов Объединенных Арабских Эмиратов и других стран Персидского залива, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Продукция российских экспортеров АПК появится на полках супермаркетов ОАЭ и Персидского залива. Об этом договорились Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и United Foods Company, которая занимается поиском поставщиков для торговых сетей в регионе", - сказала Никишина.РЭЦ поможет United Foods Company PJSC в поисках проверенных российских поставщиков и организует для них встречи с потенциальными покупателями."Российские продукты питания пользуются в Персидском заливе высоким спросом, и мы рады, что экспорт в этом направлении будет расти. Поиск проверенных поставщиков - это не просто сервис, а высокоинтеллектуальный инструмент, созданный Российским экспортным центром для иностранных покупателей, которым интересен российский рынок. Он уже доказал свою эффективность: в 2021 году при нашем участии были заключены контракты на сумму более 236 миллионов долларов", - добавила глава РЭЦ."Группа РЭЦ настроена на эффективное сотрудничество и оказание всесторонней поддержки компаниям обеих стран для достижения конкретных результатов", - заключила Никишина.

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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, экспорт, россия, оаэ