https://ria.ru/20220217/priznanie-1773345021.html

В НАТО заявили, что признание Россией ДНР и ЛНР будет нарушением "Минска-2"

В НАТО заявили, что признание Россией ДНР и ЛНР будет нарушением "Минска-2" - РИА Новости, 17.02.2022

В НАТО заявили, что признание Россией ДНР и ЛНР будет нарушением "Минска-2"

Министры обороны НАТО заявили что признание Россией ДНР и ЛНР было бы нарушением суверенитета Украины и минских соглашений, сказал генсек организации Йенс... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:25

2022-02-17T15:25

2022-02-17T15:57

в мире

минские соглашения

нато

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Министры обороны НАТО заявили что признание Россией ДНР и ЛНР было бы нарушением суверенитета Украины и минских соглашений, сказал генсек организации Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны."Мы все согласились с тем, что это стало бы еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета, минских соглашений, подорвало бы усилия по поиску политического решения в "нормандском формате", - сообщил он.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/priznanie-1773290827.html

https://ria.ru/20220216/donbass-1773145065.html

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в мире, минские соглашения, нато, украина, россия, ситуация в днр и лнр