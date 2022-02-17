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https://ria.ru/20220217/priznanie-1773345021.html
В НАТО заявили, что признание Россией ДНР и ЛНР будет нарушением "Минска-2"
В НАТО заявили, что признание Россией ДНР и ЛНР будет нарушением "Минска-2" - РИА Новости, 17.02.2022
В НАТО заявили, что признание Россией ДНР и ЛНР будет нарушением "Минска-2"
Министры обороны НАТО заявили что признание Россией ДНР и ЛНР было бы нарушением суверенитета Украины и минских соглашений, сказал генсек организации Йенс... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:25
2022-02-17T15:57
в мире
минские соглашения
нато
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Министры обороны НАТО заявили что признание Россией ДНР и ЛНР было бы нарушением суверенитета Украины и минских соглашений, сказал генсек организации Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны."Мы все согласились с тем, что это стало бы еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета, минских соглашений, подорвало бы усилия по поиску политического решения в "нормандском формате", - сообщил он.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220217/priznanie-1773290827.html
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в мире, минские соглашения, нато, украина, россия, ситуация в днр и лнр
15:25 17.02.2022 (обновлено: 15:57 17.02.2022)
 
В НАТО заявили, что признание Россией ДНР и ЛНР будет нарушением "Минска-2"

Министры обороны стран НАТО: признание Россией ДНР и ЛНР будет нарушением "Минска-2"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Министры обороны НАТО заявили что признание Россией ДНР и ЛНР было бы нарушением суверенитета Украины и минских соглашений, сказал генсек организации Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны.
"Мы все согласились с тем, что это стало бы еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета, минских соглашений, подорвало бы усилия по поиску политического решения в "нормандском формате", - сообщил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:07
Лукашенко не исключил возможность признания ДНР и ЛНР
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 15:54
Блинкен рассказал о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР для Украины
 
В миреМинские соглашенияНАТОУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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