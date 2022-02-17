Украинский министр обороны допустил признание Россией ДНР и ЛНР
Министр обороны Украины Резников: Москва будет шантажировать Киев признанием ДНР и ЛНР
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников
КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
"Да, абсолютно возможно (признание - ред.). Этим будут шантажировать и бравировать. Я предвосхищал этот сценарий последний раз месяц назад. Сейчас руководитель Кремля будет играть: признаю – не признаю", - сказал Резников в интервью агентству "РБК-Украина" в ответ на вопрос о возможности признания РФ республик Донбасса.
Он считает, что таким образом РФ нарушит минские соглашения, в то время как Украина готова их выполнять. "Мы готовы выполнять "Минск", поскольку сегодня другой политико-дипломатической платформы нет, но он не идеален, поэтому весь "Минск" сейчас исполнить нельзя", - сказал министр.
Резников также добавил, что Украину якобы склоняют к выполнению минских соглашений. "Нас склоняют к исполнению "Минска" по сценарию Кремля, с момента подписания этих соглашений. Но это не означает, что мы склонились или собираемся это сделать", - сказал министр.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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