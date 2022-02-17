https://ria.ru/20220217/priznanie-1773303010.html

Украинский министр обороны допустил признание Россией ДНР и ЛНР

Украинский министр обороны допустил признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.02.2022

Украинский министр обороны допустил признание Россией ДНР и ЛНР

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:52

2022-02-17T12:52

2022-02-17T12:52

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министерство обороны украины

алексей резников

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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан."Да, абсолютно возможно (признание - ред.). Этим будут шантажировать и бравировать. Я предвосхищал этот сценарий последний раз месяц назад. Сейчас руководитель Кремля будет играть: признаю – не признаю", - сказал Резников в интервью агентству "РБК-Украина" в ответ на вопрос о возможности признания РФ республик Донбасса.Он считает, что таким образом РФ нарушит минские соглашения, в то время как Украина готова их выполнять. "Мы готовы выполнять "Минск", поскольку сегодня другой политико-дипломатической платформы нет, но он не идеален, поэтому весь "Минск" сейчас исполнить нельзя", - сказал министр.Резников также добавил, что Украину якобы склоняют к выполнению минских соглашений. "Нас склоняют к исполнению "Минска" по сценарию Кремля, с момента подписания этих соглашений. Но это не означает, что мы склонились или собираемся это сделать", - сказал министр.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220217/priznanie-1773290827.html

https://ria.ru/20220216/donbass-1773091996.html

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в мире, украина, министерство обороны украины, алексей резников, россия, ситуация в днр и лнр