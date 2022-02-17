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Украинский министр обороны допустил признание Россией ДНР и ЛНР
Украинский министр обороны допустил признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.02.2022
Украинский министр обороны допустил признание Россией ДНР и ЛНР
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:52
2022-02-17T12:52
в мире
украина
министерство обороны украины
алексей резников
россия
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан."Да, абсолютно возможно (признание - ред.). Этим будут шантажировать и бравировать. Я предвосхищал этот сценарий последний раз месяц назад. Сейчас руководитель Кремля будет играть: признаю – не признаю", - сказал Резников в интервью агентству "РБК-Украина" в ответ на вопрос о возможности признания РФ республик Донбасса.Он считает, что таким образом РФ нарушит минские соглашения, в то время как Украина готова их выполнять. "Мы готовы выполнять "Минск", поскольку сегодня другой политико-дипломатической платформы нет, но он не идеален, поэтому весь "Минск" сейчас исполнить нельзя", - сказал министр.Резников также добавил, что Украину якобы склоняют к выполнению минских соглашений. "Нас склоняют к исполнению "Минска" по сценарию Кремля, с момента подписания этих соглашений. Но это не означает, что мы склонились или собираемся это сделать", - сказал министр.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220217/priznanie-1773290827.html
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в мире, украина, министерство обороны украины, алексей резников, россия, ситуация в днр и лнр
12:52 17.02.2022
 
Украинский министр обороны допустил признание Россией ДНР и ЛНР

Министр обороны Украины Резников: Москва будет шантажировать Киев признанием ДНР и ЛНР

CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій Резніков
Министр обороны Украины Алексей Резников
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:07
Лукашенко не исключил возможность признания ДНР и ЛНР
"Да, абсолютно возможно (признание - ред.). Этим будут шантажировать и бравировать. Я предвосхищал этот сценарий последний раз месяц назад. Сейчас руководитель Кремля будет играть: признаю – не признаю", - сказал Резников в интервью агентству "РБК-Украина" в ответ на вопрос о возможности признания РФ республик Донбасса.
Он считает, что таким образом РФ нарушит минские соглашения, в то время как Украина готова их выполнять. "Мы готовы выполнять "Минск", поскольку сегодня другой политико-дипломатической платформы нет, но он не идеален, поэтому весь "Минск" сейчас исполнить нельзя", - сказал министр.
Кремль - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 12:35
В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с "Минском-2"
Резников также добавил, что Украину якобы склоняют к выполнению минских соглашений. "Нас склоняют к исполнению "Минска" по сценарию Кремля, с момента подписания этих соглашений. Но это не означает, что мы склонились или собираемся это сделать", - сказал министр.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 10:59
Стефанчук предложит СНБО ввести санкции против депутатов Госдумы
 
В миреУкраинаМинистерство обороны УкраиныАлексей РезниковРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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