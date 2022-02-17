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"Газпром нефть" получила по МСФО рекордные 503,4 млрд рублей чистой прибыли
"Газпром нефть" получила по МСФО рекордные 503,4 млрд рублей чистой прибыли - РИА Новости, 17.02.2022
"Газпром нефть" получила по МСФО рекордные 503,4 млрд рублей чистой прибыли
"Газпром нефть" в 2021 году увеличила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 4,3 раза по сравнению с 2020 годом, прибыль составила рекордные... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:22
2022-02-17T13:22
газпром нефть
александр дюков
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" в 2021 году увеличила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 4,3 раза по сравнению с 2020 годом, прибыль составила рекордные 503,445 миллиарда рублей, следует из отчета компании.Кроме того, выручка "Газпром нефти" выросла на 53,5% и составила по итогам года 3,068 триллиона рублей, скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) выросла в два раза, до 986,127 миллиарда рублей."Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Газпром нефти", по итогам 2021 года выросла более чем в 4 раза - до рекордных 503,4 млрд руб", - отмечается в сообщении компании."По итогам 2021 года компания впервые преодолела уровень добычи в 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте, увеличив ее в два раза за последние 10 лет. При этом мы видим возможности для дальнейшего активного роста добычи в 2022 году и последующие годы… Наши ключевые финансовые показатели достигли рекордных значений за всю историю „Газпром нефти“. Такие результаты в том числе позволяют нам увеличивать дивидендные выплаты. В будущем мы намерены сохранить практику выплаты промежуточных дивидендов. Мы продолжаем развивать новые проекты в сфере добычи и переработки, реагируя на растущий спрос на нефть и нефтепродукты. При этом компания реализует широкий круг инициатив, направленных на снижение углеродного следа как от нашей собственной деятельности, так и от деятельности предприятий из других отраслей экономики", - отметил глава компании Александр Дюков, слова которого приводятся в сообщении.
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газпром нефть, александр дюков, новости компаний - экономика
13:22 17.02.2022
 

"Газпром нефть" получила по МСФО рекордные 503,4 млрд рублей чистой прибыли

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" в 2021 году увеличила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 4,3 раза по сравнению с 2020 годом, прибыль составила рекордные 503,445 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Кроме того, выручка "Газпром нефти" выросла на 53,5% и составила по итогам года 3,068 триллиона рублей, скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) выросла в два раза, до 986,127 миллиарда рублей.
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 11:50
"Газпром нефть" совместно с авиаотраслью начнут разработку зеленого топлива
"Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Газпром нефти", по итогам 2021 года выросла более чем в 4 раза - до рекордных 503,4 млрд руб", - отмечается в сообщении компании.
"По итогам 2021 года компания впервые преодолела уровень добычи в 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте, увеличив ее в два раза за последние 10 лет. При этом мы видим возможности для дальнейшего активного роста добычи в 2022 году и последующие годы… Наши ключевые финансовые показатели достигли рекордных значений за всю историю „Газпром нефти“. Такие результаты в том числе позволяют нам увеличивать дивидендные выплаты. В будущем мы намерены сохранить практику выплаты промежуточных дивидендов. Мы продолжаем развивать новые проекты в сфере добычи и переработки, реагируя на растущий спрос на нефть и нефтепродукты. При этом компания реализует широкий круг инициатив, направленных на снижение углеродного следа как от нашей собственной деятельности, так и от деятельности предприятий из других отраслей экономики", - отметил глава компании Александр Дюков, слова которого приводятся в сообщении.
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 18:47
Совет директоров "Газпром нефти" переизбрал Дюкова гендиректором
 
Газпром нефтьАлександр ДюковНовости компаний - Экономика
 
 
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