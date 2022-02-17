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Пожар в жилом доме в мурманском поселке локализовали
Пожар в жилом доме в мурманском поселке локализовали - РИА Новости, 17.02.2022
Пожар в жилом доме в мурманском поселке локализовали
Пожар в жилом доме в мурманском поселке локализован на площади в 600 квадратных метров, данных о пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T08:09
2022-02-17T08:09
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пожар в жилом доме в мурманском поселке локализован на площади в 600 квадратных метров, данных о пострадавших нет, сообщает МЧС России.Пожар произошел в поселке Видяево, на улице Центральная, 14, сообщение о возгорании поступило в 5.50. По информации МЧС, загорелась кровля жилого дома. Данные о пострадавших не поступали, были эвакуированы 16 человек."В 7.34 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220214/pozhar-1772764751.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область
08:09 17.02.2022
 
Пожар в жилом доме в мурманском поселке локализовали

Пожар в жилом доме в мурманском поселке локализовали на площади в 600 "квадратов"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пожар в жилом доме в мурманском поселке локализован на площади в 600 квадратных метров, данных о пострадавших нет, сообщает МЧС России.
Пожар произошел в поселке Видяево, на улице Центральная, 14, сообщение о возгорании поступило в 5.50. По информации МЧС, загорелась кровля жилого дома. Данные о пострадавших не поступали, были эвакуированы 16 человек.
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 17:49
На юге Красноярского края двое детей погибли при пожаре
"В 7.34 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мурманская область
 
 
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