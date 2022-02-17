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Пожар в жилом доме в мурманском поселке локализовали

Пожар в жилом доме в мурманском поселке локализовали - РИА Новости, 17.02.2022

Пожар в жилом доме в мурманском поселке локализовали

Пожар в жилом доме в мурманском поселке локализован на площади в 600 квадратных метров, данных о пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T08:09

2022-02-17T08:09

2022-02-17T08:09

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманская область

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пожар в жилом доме в мурманском поселке локализован на площади в 600 квадратных метров, данных о пострадавших нет, сообщает МЧС России.Пожар произошел в поселке Видяево, на улице Центральная, 14, сообщение о возгорании поступило в 5.50. По информации МЧС, загорелась кровля жилого дома. Данные о пострадавших не поступали, были эвакуированы 16 человек."В 7.34 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220214/pozhar-1772764751.html

мурманская область

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область