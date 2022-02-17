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Правительство приступило к работе по подготовке послания Путина парламенту
Правительство приступило к работе по подготовке послания Путина парламенту - РИА Новости, 17.02.2022
Правительство приступило к работе по подготовке послания Путина парламенту
Правительство приступило к подготовке послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщили РИА Новости в кабмине. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T21:49
2022-02-17T21:49
2022-02-17T22:40
политика
андрей белоусов
максим орешкин
россия
правительство рф
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правительство приступило к подготовке послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщили РИА Новости в кабмине.В четверг глава государства провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что это мероприятие открывает серию совещаний по подготовке послания, и поручил министрам просчитать все проекты. Путин подчеркнул, что обращение к парламенту — это не обещания каких-то коврижек и дополнительных льгот, а возможность озвучить направления развития страны и повысить благосостояние россиян."Правительство приступило к работе по подготовке послания президента Федеральному собранию", — отметили в пресс-службе правительства.Сразу после совещания у президента премьер Михаил Мишустин собрал министров и обсудил реализацию поручений российского лидера. На заседании в кабмине присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник Путина Максим Орешкин, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников.Послание Федеральному собраниюРаз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году дата и формат мероприятия будут зависеть в том числе и от эпидемиологической обстановки.
https://ria.ru/20220209/poslanie-1771860746.html
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политика, андрей белоусов, максим орешкин, россия, правительство рф, михаил мишустин, владимир путин
21:49 17.02.2022 (обновлено: 22:40 17.02.2022)
Правительство приступило к работе по подготовке послания Путина парламенту
Правительство России приступило к работе по подготовке послания президента парламенту
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правительство приступило к подготовке послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщили РИА Новости в кабмине.
В четверг глава государства провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что это мероприятие открывает серию совещаний по подготовке послания, и поручил министрам просчитать все проекты. Путин подчеркнул, что обращение к парламенту — это не обещания каких-то коврижек и дополнительных льгот, а возможность озвучить направления развития страны и повысить благосостояние россиян.
"Правительство приступило к работе по подготовке послания президента Федеральному собранию", — отметили в пресс-службе правительства.
Сразу после совещания у президента премьер Михаил Мишустин собрал министров и обсудил реализацию поручений российского лидера. На заседании в кабмине присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко
, помощник Путина Максим Орешкин
, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов
, вице-премьеры Татьяна Голикова
, Дмитрий Григоренко
, Марат Хуснуллин
, министр финансов Антон Силуанов
, глава Минэкономразвития Максим Решетников
.
Послание Федеральному собранию
Раз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.
По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы
, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году дата и формат мероприятия будут зависеть в том числе и от эпидемиологической обстановки.